“Bogotá cada vez peor”: a joven que le robaron el celular y se lo llevaron desbloqueado

En la ciudad de Bogotá han aumentado las quejas por cuenta del aumento de delincuencia que tiene con indignación a la ciudadanía. Esta vez la víctima fue un joven que denunció el robo de celular mientras estaba desbloqueado y desde allí vivió un completo calvario.

Los hechos se presentaron al interior de un bus de TransMilenio, cuando ladrones se habrían subido a intimidar y exigir pertenencias con cuchillo, por lo cual al ciudadano le raparon su celular y se lo llevaron sin contraseña, por lo que habrían procedido a hurtar sus cuentas bancarias y cambiar sus claves de otras cuentas importantes como Google.

“Intentaron acceder a todos los bancos que tenía en el Teléfono, bloquearon casi todos, pero a Nu Bank con un simple correo de recuperación de contraseña pudieron ingresar”, denunció por medio de un hilo de Twitter el ciudadano, que señaló que en la aplicación del banco habrían logrado ver los datos de la tarjeta, con la que hicieron compras de hasta 3′600.000 de pesos colombianos.

Los ladrones, además, procedieron a entrar a la aplicación de Rappi e hicieron 18 pedidos, incluyendo 4 de RappiCash. Dentro de los artículos estaban licores y demás cosas, de las cuales una habría alcanzado a llegar a la dirección que pidieron que llegara, por lo que la respuesta de soporte habría alcanzado a cancelar los demás. Adicionalmente, también habían tratado de pedir algunas cosas por medio de la aplicación Mercado Libre, en donde ya no pudieron pagar, puesto que las tarjetas ya estaban bloqueadas.

De igual forma, el ciudadano denunció que intentaron entrar a todas las cuentas bancarias y cuentas con pagos del celular, tras haber recuperado su sim y recuperar su cuenta de Google por medio del mecanismo de seguridad y autenticación.

“La verdad que después de esto me siento ansioso todo el tiempo, no puedo dejar de pensar que me van a robar todo nuevamente, que van a volver a entrar a mi cuenta, y ya no puedo salir ‘tranquilo’ a la calle. Odio esta sensación de impotencia”, comentó sobre estos hechos el ciudadano, que también hizo un llamado de atención a la alcaldesa Claudia López, reclamando seguridad para la ciudad.

“De verdad @ClaudiaLopez. La seguridad está terrible. Uno ya no puede vivir tranquilo en esta ciudad. @PoliciaBogota (...) Yo tengo todo con la mayor autenticación posible. Pero si se llevan el celular ‘de confianza’ de las cuentas. La seguridad se va a la mierda y pueden hacer cualquier cosa. Que angustia de verdad”, finalizó la denuncia el ciudadano. En redes sociales expresaron su apoyo al joven, dentro de estas personas la influenciadora Lalis, que acotó que “Bogotá cada día está peor”.

“Dios que horror, lamento mucho lo que te ocurrió. Entiendo esa sensación de miedo e importancia. Bogotá cada día está peor!”, le respondió la joven al ciudadano víctima de robo. Como recomendación para este tipo de casos, el mismo ciudadano, que es ingeniero informático, recomendó que es necesario adicionar un número alterno para la recuperación de la cuenta, “porque entre menos tiempo tengan, mejor”. De igual forma, explicó que en el menor tiempo posible hay que bloquear las tarjetas y cerrar las sesiones de las aplicaciones importantes.