Así fue como un reloj le salvó la vida a una joven víctima de hurto en Bogotá

A las 5:40am, María Paula salió de su casa y se disponía a caminar hasta la estación de Transmilenio más cercana, para llegar a tiempo hasta su lugar de destino. Sin embargo, su día cambió por completo tras haber sido víctima de un hecho de inseguridad en la capital.

En entrevista con Publimetro, contó que se percató que una motocicleta transitaba por el sector de Usaquén, cuando se devolvió hasta dónde ella estaba y ahí comenzaron los minutos angustiantes.

“La moto se devuelve, ya dije ‘aquí me robaron’. Se baja un tipo (de la moto), tiene acento venezolano y me dice: ‘dame el celular o te mato’. Yo me niego y me vuelve a repetir: ‘dame las cosas o te mato’.

La joven cuenta que luego empezaron a forcejear y el señalado delincuente empieza a dar indicios de sacar un arma. “Yo hasta que no vi si tenía un arma o no, yo sigo diciéndole que no le iba a dar mis cosas”.

Es en ese momento en que el ladrón, dice, la toma del brazo y empieza a golpearla. Allí María Paula ya se da cuenta que tiene un cuchillo en la mano. “Cuando ya veo que me está pegando con el cuchillo en el brazo, suelto el bolso y se sube a la parte trasera de la moto. El conductor nunca se bajó”.

A la víctima le fue hurtada su maleta donde tenía su computador, documentos, agenda y demás objetos. “No me quitaron el celular. Llamo a mi novio y le cuento que me acaban de atracar. Un vecino fue quien llamo al cuadrante. Dos policías llegaron y me preguntaron que para dónde habían cogido, que características tenía la moto”.

Es durante esta conversación que la joven se percata que su reloj estaba partido y fue esto lo que la salvó de haber sido herida con el arma blanca. “El abrigo y la camisa que tenía puesta quedaron con el hueco y el reloj fue el que recibió el golpe”.

María Paula dice que empieza a bloquear sus tarjetas, además de rastrear el computador. “Los tipos primero cogen la carrera 11 con calle 109. Luego salen a la novena. Bajan a la autopista. Dan vueltas por Pasadena. Toman la Avenida 30. Dan vueltas por Nicolás de Federman y luego se van al barrio Santa Fe. Ahí duran alrededor de 30 minutos y luego cogen para un barrio en Bosa”.

Es en esta última localidad, dónde aún permanece y puede identificar su equipo electrónico.

Finalmente, aseguró haber realizado la denuncia formal por el hurto. “Un conjunto que queda ahí cerca nos dejó ver las cámaras. Allí se ve como ellos me ven desde antes porque pasan una vez, se devuelven, y vuelven a pasar”.

Entre enero y marzo del 2022, las autoridades han registrado 49.573 casos de hurto en Bogotá. Una cifra que puede significar que al día se estarían registrando 550 robos, es decir, que por hora serían 22,9 atracos en la capital del país.

Asimismo, los datos del nuevo reporte de seguridad del Distrito, que se basan en el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional SIEDCO -PONAL, dejan ver que los delitos aumentaron en un 12,71% en hurto a personas, 5,52% en hurto a celulares y en violencia intrafamiliar un 29,35 %.