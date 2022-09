Califican como machista petición de colegio que pide a las madres no usar “minifaldas”

En la reja de la salida de un colegio de Coahulia, México, apareció un cartel que ha generado rechazo e indignación, pues es calificado como machista, por la lista de peticiones.

De color amarillo y con letras verdes, el mensaje está dirigido a las madres de familia que acuden al plantel educativo a recoger a sus hijos. La solicitud se basa en la forma de vestir, que para ellos, no es la es “adecuada”.

“Atención, Sras. Madres de Familia: Se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijos con ropa adecuada a este plantel educativo”. Y describen las prendas que no pueden usar. “No mini short, no minifaldas, no blusas escotadas, no blusas de tirantes, no blusas transparentes”.

Y al final del cartel, escriben lo que para muchos ha generado mayor rechazo. ““Evítenos la pena de regresarla a cambiarla a casa. Evítense faltas de respeto innecesarias. Atentamente sus niños”, acompañado de varios “NO, NO, NO”.

Por este caso, las redes sociales no se hicieron esperar y un hombre en particular modifico el escrito para llevar un mensaje de reflexión.

“Señores padres de familia, se les pide de la manera más atenta, acudir a recoger a sus hijas e hijos con respeto básico y sin sexualizar a las mamás que llegan a este plantel educativo”.

Y añadió: “No sexualizar, no juzgar, no acosar, no violentar sexualmente y no creer que las mujeres están buscando provocarte por como vienen vestidas. Evítenos la pena de regresarlo a su casa por mal comportamiento hacia mujeres que simplemente vienen por sus hijas e hijos con ropa cómoda y/o que le gusta (y que nada tiene que ver con usted)”.