El estremecedor relato de joven víctima de acoso sexual en Transmilenio

A través de la cuenta de Instagram de ‘Andrea Caricaturas’, una mujer denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de un hombre en el sistema masivo de Transmilenio.

En su relato, cuenta que el hecho sucedió el pasado 7 de septiembre, al rededor de las siete de la mañana, en la Ruta B28, que sale desde el Portal Américas.

Una vez se subió al vagón y ante la aglomeración por la hora pico, pensó que los empujones era cuestión del día a día. Sin embargo, se empezó a sentir incómoda por cuenta de esta persona que empezó a tocarla.

“Me acomodé y volví a sentir que me tocaban y al darme vuelta, el sujeto del video se apretaba la boca y me sonríe”.

Ante este momento de acoso, narra que se paralizó y no sabía cómo reaccionar. Y aún estando llena de miedo, el hombre la tocó por tercera vez, apretando su cola. “A lo cual empecé a gritar y él se burlaba, nadie me ayudó más que una chica. Ella me apoyó y me defendió. Yo empecé a llorar”.

La víctima cuenta que en la estación CAD, ubicada en la Carrera 30, pidió auxilio junto con la otra mujer que se solidarizó.

Al bus llegó un auxiliar bachiller de la Policía Nacional, quien sacó al señalado acosador. “Varios hombres me defendieron pegándole al abusador, las bachilleres me apoyaron y acompañaron”.

Finalmente, la joven indicó que interpuso la denuncia respectiva. Sin embargo, dijo temer por su vida, pues este hombre le alcanzaría a tomar una foto. “El tipo en un momento me alcanzo a tomar una foto y temo por mi vida, porque incluso delante de los policías se me burlaba y hacía gestos obscenos”.

La Policía precisó que en lo que va del año 2022 se han capturado a 32 personas por casos de agresión sexual en Transmilenio. Sin embargo, estiman que son más casos los que ocurren, que los que son denunciados.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía