“Los vigilantes del queso son los gatos”: Humberto de la Calle contra reforma política

La reforma política que fue radicada para discutirse en el Congreso de la República ya ha suscitado varias polémicas y ahora el senador Humberto de la Calle se suma a las voces que criticaron el proyecto que espera algunos cambios en la estructura política de país.

Como parte de las principales propuestas está la de la modificación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para convertirse en una corte. Frente a esta propuesta el senador antepuso una dura crítica y comentó que es necesario independizar ese órgano, para que este deje de depender de intereses políticos.

También le puede interesar: Las claves de la Reforma Política que radicó el Gobierno Petro en el Congreso

Sobre su reforma política, de las 4 que actualmente cursan en el Congreso de la República, el senador De La Calle explicó que no han planteado eliminar el CNE, sino que proponen que sea un organismo independiente y que se debe reestructurar para que quede libre la influencia de partidos políticos.

“La cabeza del problema es la estructura actual. El Consejo Electoral no solo es dependiente de los partidos, sino que es una mezcla de definiciones. No estamos diciendo que haya que desaparecer y judicializar la actividad electoral. El Ministro habla de la financiación y de listas cerradas, sí, pero los vigilantes del queso son los gatos. Me da mucha pena con él, pero debemos empezar por el principio. Con todo respeto a su dignidad, yo creo que no ha entendido bien nuestro propósito”, fueron las duras palabras que utilizó De La Calle.

Lea también: Un nuevo impuesto recaudaría 1 billón de pesos más en la reforma tributaria

De igual forma, el senador aclaró que no están señalando que el Consejo Electoral deba cambiarse para desaparecerlo y ahora judicializar la actividad electoral, sino que es exactamente lo contrario. Frente al poco apoyo que ha recibido su proyecto de reforma electoral, el senador explicó que lo seguirá impulsando y que no dependerá del Gobierno.

El senador explicó, además, que su proyecto se centra en que se mejore la democracia desde la perspectiva interna de los partidos y la forma en cómo estos se presentan a elecciones, trasladando el debate a donde se podría tener eficiencia en el manejo de tiempos del Congreso y con esto se pueda lograr resultados en la reforma.