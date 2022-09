Karen Abudinen denuncia a Gustavo Bolívar por trino en su contra

Una publicación compartida por el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar en su cuenta de Twitter originó una denuncia en su contra por parte de la exministra Karen Abudinen. En el trino Bolívar defendió a la ministra de Minas.

A la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, acaba de llegar una querella en contra de Bolívar, radicado por la exministra de las TIC Karen Abudinen.

Según el documento, “el senador Bolívar incurre como autor de una imputación delictiva, frente a mi buen nombre y honor, pero también comete una gran injusticia”, le dice la exministra de las TIC, Karen Abudinen, al alto tribunal.

Y añade que: “no tengo ánimo de polemizar con el senador, a quien respeto en su ejercicio funcional, también le tengo consideración personal, especialmente desde cuando escuché en medios de comunicación que el reconocido actor Bruno Díaz, llorando en una conocida emisora, responsabiliza a Gustavo Bolívar del suicidio de su hijo, por no haberle pagado unas cuentas derivadas de unos contratos”.

Yo prefiero una ministra honesta que se equivoque 10.000 veces y no una que se robe 70.000 millones.

Esta no ha sido la primera vez que el senador es señalado por sus trinos, hace unos días en redes le cobraron un trino que publicó Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, hace un año en el que lanzó una fuerte crítica a los gobernantes de turno, diciendo que se la pasaban culpando al mandatario anterior y que eran mediocres. Un mensaje que algunos ciudadanos se lo están recordando por la situación que atraviesa el Gobierno de Petro.

“Si se postulan para gobernar una ciudad, un departamento o un país sabiendo que están llenos de problemas, tanto que prometen soluciones de todo tipo para los mismos, dedíquense a ejecutar, no a culpar de todo al anterior mandatario. O no se postulen. No sean mediocres. Fin del comunicado”, escribió el senador Bolívar.

Las reacciones al trino de Gustavo Bolívar

Decenas de usuarios de internet aprovecharon la oportunidad para pronunciarse tanto a favor como en contra a cerca de la situación por la que atraviesa el Gobierno Nacional a poco más de un mes de la llegada al poder, luego de que el periodista Felix de Bedout reviviera el trino de Bolívar.

“Ningún mandatario “hereda problemas”. Se supone que los conoce de antemano y por eso se hace elegir, para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es la salida fácil y mediocre de los malos gobiernos. Si no pueden, no se postulen”, escribió el economista Marco Frieri.

