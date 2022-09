“Mucho anuncio y nada de nada”: Paloma Valencia sobre Petro en Tropicana

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia habló en entrevista en Tropicana este jueves 8 de septiembre sobre el panorama político nacional. La primera pregunta de la mesa de los irreverentes locutores fue cómo había visto el primer mes del gobierno de Gustavo Petro a lo que respondió sin más rodeos que “se lo resumo: Mucho anuncio y nada de nada”.

Y agregó “Uno ve eso que anuncian y anuncian. Uno se queda pensando si han pensado las ideas antes de botarlas porque en términos de política pública los veo muy desorganizados”.

Entre los temas que le preocuparon a la senadora es la “Paz total”. “Yo oigo anuncio para el criminal todo el día. Que no va haber fumigación, glifosato, bombardeos, no hay extradición. Que ya no hay sometimiento a la justicia sino acogimiento a la justicia. Mejor dicho que lo que quieran, carro, casa y beca. Y por el otro lado el ciudadano de a pie lo veo esperando los anuncios dizque sobre la gran transformación social”.

De Fuerzas Armadas dijo que están “muy acabadas y que ve un empoderamiento de la criminalidad”, que le preocupa a Valencia en términos de Seguridad.

Sobre otros temas del Congreso le preguntaron si le habían “echado los perros” en el Senado, misma pregunta que respondió María Fernanda Cabal en su entrevista en Tropicana. “Cuando nos decían los pollitos de Uribe, sí me tiraban piropos en el congreso”, afirmó Valencia.

Y defendió la expresidente Álvaro Uribe a capa y espada. “A los presidentes les siguen diciendo presidentes no veo por qué no”.

De igual forma, le preguntaron si la senadora es muy brava por el video viral que protagonizó con su hija en pandemia.

“Yo no le pego a mi hija. Eso es muy falso y me hicieron un bullying horrible en redes”, afirmó Valencia.

Incluso su hija le preguntó, en ese momento lo que estaba pasando cuando la senadora habló con ella. “Le dije a mi hija que gente no me quiere porque la política es así y mi hija respondió pero si no te quieren a ti tampoco no me quieren a mí”, lamentó Paloma Valencia.

A Petro del dijo “o va gobernar para toda Colombia o solo para media”.

Del gobierno de Santos dijo que gobernó fue la izquierda y recordó que el ahora Premio Nobel de Paz agradeció a Petro en su discurso.

Sobre el país afirmó que “Colombia no está mal y vaya y mire los vecinos y estamos mejor que Chile, Argentina y Brazil”.

Así mismo volvió a defender el gobierno de Uribe. “Los resultados del gobierno de Uribe hablan solos y se redujo la pobreza y a partir del 2012 se redujo la criminalidad en el país”.

Del gobierno de Duque recalcó que pese a los errores que tuvo se llegó a “2 millones de colombianos agroingresos”. También dijo que no habían líderes de la oposición del Centro Democrático porque estos tienen que “hacer camino”.

Al Pacto Histórico invitó a “cuidar la lengua porque le quedan chiquitas las manos”, concluyó la senadora Paloma Valencia.