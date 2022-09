Pensión para adultos mayores: ¿Qué es posible cumplir y qué no?

Este martes el presidente Gustavo Petro se refirió a la Reforma Pensional y dijo que estará encaminada a dar beneficio de los adultos mayores, para lo que requiere recursos por 1 billón de pesos. Su propuesta consiste en crear un bono para todos los adultos mayores que no son pensionados y que pasen de recibir 80.000 del programa Colombia Mayor a 500.000 pesos mensuales como una pensión fija.

“A través de un bono, que en lugar de ser de 80.000 pesos pase a ser de 500.000 pesos y haga que el viejo hoy no pensionado, la señora sabia, como le llamo yo, adulta mayor, hoy no pensionada, pueda superar la línea de pobreza. Pero, la cuantía de esos recursos por 3 millones a 500.000 implica una reforma pensional; es decir, que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones”, afirmó el presidente.

Entonces, sus palabras provocaron todo tipo de reacciones que llevó al mandatario a explicar lo que dijo. Sobre el hecho de usar recursos de fondos privados para pagar mesadas de los adultos mayores sin pensión, Petro dijo:

“Esto no es cierto. Las mesadas de adultos mayores hoy sin pensión se pagan del presupuesto nacional, que adquirirá una capacidad de hasta 18 billones anuales para este objetivo porque los cotizantes de fondos privados entrarán a Colpensiones hasta un porcentaje de su aporte”.

Experto explicó propuesta pensional de Petro

Carlos Adolfo Prieto Monroy, profesor del departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, realizó un análisis de la propuesta:

El anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro, en realidad, corresponde a lo que había propuesto en campaña, respecto de la cobertura previsional para los adultos mayores que no cotizaron al sistema de pensiones, y que actualmente son beneficiarios del Programa Colombia Mayor. En ese sentido, no hay sorpresa en cuanto al rubro ni a su valor.

Ahora bien, y siguiendo en la línea de la propuesta de campaña, el anuncio no explica ni el modo, ni la financiación del pago, que correspondería a la Renta Básica, por vía de transferencia económica no condicionada, que hace parte de algunos modelos previsionales de pilares, o de pisos de protección social.

Por otra parte, el anunció hizo mención de las cuentas de ahorro individual, lo que tampoco es novedoso, y se enmarca dentro del mismo contexto de la propuesta de campaña consistente en la implementación de un modelo previsional de pilares o pisos de protección social, en el que confluyen las transferencias – condicionadas o no, y que actualmente se ejecuta mediante los programas Colombia Mayor y BEPS -, el modelo re reparto simple – el actual régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones -, y el régimen de ahorro individual con solidaridad – actualmente administrado por las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones -. Así pues, lo dicho por el Presidente es consecuente con su discurso de campaña, e incluso coincide con lo que otros candidatos propusieron respecto del mismo asunto.

No obstante, y ante el ruido que algunos sectores han hecho en redes sociales, respecto del uso inmediato de los saldos de las cuentas de ahorro individual para financiar la transferencia no condicionada, es importante señalar y resaltar que, conforme con el actual régimen legal del sistema de pensiones, no hay posibilidad de hacer tal apropiación. El establecimiento del pago anunciado requiere una reforma legal, al sistema de seguridad social en pensiones y, en cualquier caso, no puede afectar los derechos adquiridos de los actuales afiliados y pensionados. En el evento en el que tal reforma se convirtiera en Ley, debe contemplar un régimen de transición que respete las actuales reglas.