Petro anunció que sacará plata de los fondos privados de pensiones para darle pensión a los que no tienen

En las últimas horas el presidente de la República Gustavo Petro se refirió a la Reforma Pensional, dijo que estará encaminada en beneficio de los adultos mayores, para lo que requiere recursos por 1 billón de pesos. Su propuesta consiste en crear un bono para todos los adultos mayores que no son pensionados y que pasen de recibir 80.000 a 500.000 pesos mensuales.

“A través de un bono, que en lugar de ser de 80.000 pesos pase a ser de 500.000 pesos y haga que el viejo hoy no pensionado, la señora sabia, como le llamo yo, adulta mayor, hoy no pensionada, pueda superar la línea de pobreza. Pero, la cuantía de esos recursos por 3 millones a 500.000 implica una reforma pensional; es decir, que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones”, afirmó el presidente.

Lo que propuso el líder de izquierda durante la campaña es que los dineros ahorrados en el sistema sean de todos los colombianos. Entonces, para esto creará un sistema con base en un fondo público y no en conjunto con administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Según la propuesta de Petro, el candidato reconoce las fallas estructurales de los fondos de pensiones y resalta el alto impacto de las comisiones y costos ocultos en la administración.

La propuesta de reforma pensional de Petro

Gustavo Bolívar hace unas semanas aseguró en diálogo con la revista Semana que: “Hoy hay personas que no tienen pensión. Entonces, nosotros estamos diciendo que pobrecitos los que tiene 10 millones de pensión, que se gana 120 millones al año y que una pensión de 11 millones tienen que pagar 8 millones de impuesto directo, entonces le quedan 110″.

Luego dijo que: “¿Qué me dicen de los 3,5 millones de adultos mayores que no tienen pensión?, para ellos ¿Qué hay? si no empezamos a buscar esa manera de quitarle a los que más tienen para darle un poquito a los que no tienen nada, no estamos hablando de un estado social de Derecho”.

El senador aseguró que este es un país en donde se quejan por todo porque “se acostumbró a no pagar impuestos; entonces, cada vez que se le toca el bolsillo a alguien viene el respectivo reclamo”.