El trino contundente que le echan en cara a Gustavo Bolívar y que le aplica al actual Gobierno

En las últimas horas se conoció el trino que publicó Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, hace un año en el que lanzó una fuerte crítica a los gobernantes de turno, diciendo que se la pasaban culpando al mandatario anterior y que eran mediocres. Un mensaje que algunos ciudadanos se lo están recordando por la situación que atraviesa el Gobierno de Petro.

Puede leer: Es otra: así se ve Piedad Córdoba sin su icónico turbante

“Si se postulan para gobernar una ciudad, un departamento o un país sabiendo que están llenos de problemas, tanto que prometen soluciones de todo tipo para los mismos, dedíquense a ejecutar, no a culpar de todo al anterior mandatario. O no se postulen. No sean mediocres. Fin del comunicado”, escribió el senador Bolívar.

Las reacciones al trino de Gustavo Bolívar

Decenas de usuarios de internet aprovecharon la oportunidad para pronunciarse tanto a favor como en contra a cerca de la situación por la que atraviesa el Gobierno Nacional a poco más de un mes de la llegada al poder, luego de que el periodista Felix de Bedout reviviera el trino de Bolívar.

“Ningún mandatario “hereda problemas”. Se supone que los conoce de antemano y por eso se hace elegir, para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es la salida fácil y mediocre de los malos gobiernos. Si no pueden, no se postulen”, escribió el economista Marco Frieri.

Lea también: “Mucho anuncio y nada de nada”: Paloma Valencia sobre Petro en Tropicana

“La pequeña diferencia es que se está ejecutando y critican todo. Hay un déficit imposible de manejar, y a medida que se verifican líneas de acción aparece una nueva olla podrida. ¿Pretendes que no se diga nada de los robos que hubo en el anterior gobierno para que estés feliz?”, dijo Jason Wolf.

“Lo más gracioso cuando aparecen estos mensajes son las respuestas tratando de justificar los trinos o señalando que falta analizar el contexto. Les encanta la crítica selectiva”, afirmó Yovanny Valenzuela.