MinHacienda informó que el precio de la gasolina subirá a partir desde octubre

Luego de que el gobierno nacional señalara que a causa del hueco fiscal dejado por Iván Duque, en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), el precio de la gasolina tendrá que aumentar considerablemente.

“El deficit de estabilización de precios de los combustibles por falta de pago del gobierno anterior es de 10 billones por trimestre. Es decir casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Se produce al no subir el precio de la gasolina.”, dijo en Twitter el jefe de Estado.

Cuenta de ello, este martes, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que el cambio de precio iniciará a partir del mes de octubre de este año de manera moderada. Ya en el 2023, dijo, será gradualmente. “Serán pequeños aumentos inicialmente para no afectar la inflación”, dijo.

Aunque no indicó cuánto sería el aumento, se estima que sería entre $200 y $400. Asimismo, también se desconoce el día exacto en que esta medida empezará a regir.

¿Por qué hay un déficit en el Fondo de Precios de Combustibles?

Y es que el déficit, según argumenta el Gobierno de Gustavo Petro, se debe a que la gasolina no tuvo un aumento de precio progresivo por parte de la administración pasada, que permitiera ir subsanando el déficit fiscal, que en 2022 cerraría en la alarmante cifra de 34 billones de pesos. “No se hizo el aumento de la gasolina que generalmente tenía que hacerse de una manera progresiva. Haber detenido ese aumento progresivo incrementa la velocidad del déficit. Pero no es solamente ese factor, sino que también la tasa de cambio y lo que se conoce del establecimiento de la tarifa como el IPP estaba afectando negativamente los precios de la gasolina”, fueron las declaraciones de la ministra al respecto.

Te puede interesar: Paloma Valencia se mostró empática con el gobierno Petro y defendió a MinMinas

Entonces, el déficit ha obligado a que el presidente Gustavo Petro abra el debate sobre el precio de la gasolina y puso en la mesa la discusión: “¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica?”, dijo. Siendo así, el mandatario expuso que el aumento del precio de la gasolina es inevitable y que es necesario que, por ejemplo, en el Congreso se evalúe la posibilidad de desligar el cobro de impuestos a la gasolina de la indexación con los precios internacionales del petróleo para mitigar el impacto sobre el consumidor. Asimismo, el presidente explicó que no se tocará el precio de otros derivados del ACPM.

Recordemos que durante la pandemia en el país se congelaron los precios de la gasolina y evidentemente esto ayudó a mitigar el impacto económico en las familias, pero el costo de esto habría sido seguir aumentando el déficit del FEPC. “No pagar la gasolina más cara, a como se debería estar pagando, no significa que nos estemos ahorrando nada los usuarios, después nos la van a cobrar por otro lado. Entonces, lo mejor es que esos ajusten se den, aunque ya sabemos que el ministro ha propuesto un aumento muy progresivo, muy despacio, para que no afecte la inflación, que también la heredamos, eso no apareció este mes”, comentó al respecto el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.