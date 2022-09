Paloma Valencia se mostró empática con el gobierno Petro y defendió a MinMinas

La senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, también sumó su voz frente a la última ‘embarrada’ por parte de la ministra de Minas, Irene Vélez, en el Congreso de la República.

El hecho transcurrió este lunes en medio de un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, convocada por el senador del Partido de La U, José David Name.

Allí, Vélez subió al atrio para explicar como desde su cartera iban a enfrentar la problemática del incremento en el pago del servicio de electricidad que ha afectado a miles de hogares colombianos, sobre todo en Santa Marta (49,9 %), Riohacha (47,1 %), Barranquilla (44,4 %), Sincelejo (40,7 %), Valledupar (40,4 %) y Montería (40,4 %), que han registrado variaciones superiores.

Sin embargo, leyó unas hojas y tuvo que ser interrumpida por Inti Asprilla, quien le recordó la Ley Quinta. Legislación que en su Artículo 105, determina que “no se permite la lectura de discursos escritos; esto no excluye las notas o apuntamientos tomados para auxiliar la memoria, ni los informes o exposiciones con que los autores de los proyectos los acompañen”. “No sabía, entonces voy a simplemente guiarme”, respondió la ministra de Minas.

Te puede interesar: Petro defiende a ministra Irene Vélez tras leer en el Congreso y dice que “sabe de la materia”

Fue por este suceso, que la congresista Valencia, este martes, la defendió y se solidarizó con ella. “Ser mujer en la política es muy difícil. Y los ataques en general no son sobre las ideas, sino sobre las personas”.

Además, recordó los momentos en que también ha sido criticada. “Dígamelo a mí que también he tenido que sufrir muchas veces esos ataques. Sea esta ocasión para decirle que este no es un debate contra la ministra. Si no contra unas ideas de políticas públicas que creemos son equivocadas”.

Y finalizó dirigiéndose a Vélez: “En ese sentido, ministra, quiero no solamente solidarizarme, sino decirle que yo creo que el debate político debería ser mucho más concentrado en las ideas que en las personas (...) Y defendamos el liderazgo de las mujeres en la política”.