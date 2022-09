Las ciudades que más pagan por la gasolina en Colombia

El precio de la gasolina tendrá que aumentar considerablemente en los próximos meses, según lo ha informado el Gobierno Nacional, que explicó que la administración del expresidente Iván Duque habría generado un hueco fiscal en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) que ahora es necesario subsanar. El anuncio ha provocado malestar general, puesto que el aumento terminaría impactando la canasta familiar y esto a ninguna clase social le agrada.

La polémica se encendió luego de declaraciones de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que erró al agregar tres ceros a la cifra del hueco fiscal en cuestión, tras decir que eran 10.000 billones de pesos, cuando en realidad es de 10 billones de pesos, un problema igualmente de suma gravedad. “El déficit en el fondo de la gasolina. Es un problema que viene impactado por los altos precios que ha tenido por la tasa cambiaria del dólar. Tenemos que resolverlo, ya tenemos puesto un grupo de trabajo con el ministerio de Hacienda porque es uno de los déficit que es realmente preocupante”, declaró la ministra Vélez.

¿Por qué hay un déficit en el Fondo de Precios de Combustibles?

Y es que el déficit, según argumenta el Gobierno de Gustavo Petro, se debe a que la gasolina no tuvo un aumento de precio progresivo por parte de la administración pasada, que permitiera ir subsanando el déficit fiscal, que en 2022 cerraría en la alarmante cifra de 34 billones de pesos. “No se hizo el aumento de la gasolina que generalmente tenía que hacerse de una manera progresiva. Haber detenido ese aumento progresivo incrementa la velocidad del déficit. Pero no es solamente ese factor, sino que también la tasa de cambio y lo que se conoce del establecimiento de la tarifa como el IPP estaba afectando negativamente los precios de la gasolina”, fueron las declaraciones de la ministra al respecto.

Entonces, el déficit ha obligado a que el presidente Gustavo Petro abra el debate sobre el precio de la gasolina y puso en la mesa la discusión: “¿Vale la pena subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica?”, dijo. Siendo así, el mandatario expuso que el aumento del precio de la gasolina es inevitable y que es necesario que, por ejemplo, en el Congreso se evalúe la posibilidad de desligar el cobro de impuestos a la gasolina de la indexación con los precios internacionales del petróleo para mitigar el impacto sobre el consumidor. Asimismo, el presidente explicó que no se tocará el precio de otros derivados del ACPM.

Recordemos que durante la pandemia en el país se congelaron los precios de la gasolina y evidentemente esto ayudó a mitigar el impacto económico en las familias, pero el costo de esto habría sido seguir aumentando el déficit del FEPC. “No pagar la gasolina más cara, a como se debería estar pagando, no significa que nos estemos ahorrando nada los usuarios, después nos la van a cobrar por otro lado. Entonces, lo mejor es que esos ajusten se den, aunque ya sabemos que el ministro ha propuesto un aumento muy progresivo, muy despacio, para que no afecte la inflación, que también la heredamos, eso no apareció este mes”, comentó al respecto el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar.

Ciudades con la gasolina más cara en Colombia

Y es que si bien el precio promedio de la gasolina en las ciudades principales del país no supera los 10.000 pesos, sí es cierto que en Colombia hay ciudades que por el costo que conlleva la adquisición del combustible, tienen precios mucho más elevados de compra para la gasolina.

El último aumento establecido hizo que el ministro de Minas y Energía saliente, Diego Mesa Puyo, estableció el precio de gasolina que a partir del mes de julio tendría un aumento de 150 pesos, lo que llevó a un aumento en las ciudades, que acomodan sus precios dependiendo de las cadenas de producción particulares. Para ese entonces y hasta ahora, así se categoriza el precio de la gasolina en las principales ciudades del país, comenzando desde el más caro:

Villavicencio : gasolina $9.623 y ACPM de $9.402

: y ACPM de $9.402 Cali : gasolina $9.562 y ACPM $9.416

: y ACPM $9.416 Bogotá : gasolina $9.523 y ACPM $9.302

: y ACPM $9.302 Manizales : gasolina $9.516 y ACPM $9.355

: gasolina $9.516 y ACPM $9.355 Pereira : gasolina $9.507 y ACPM $9.366

: gasolina $9.507 y ACPM $9.366 Ibagué : gasolina $9.472 y ACPM $9.291

: gasolina $9.472 y ACPM $9.291 Medellín : gasolina $9.464 y ACPM $9.311

: y ACPM $9.311 Montería : gasolina $9.418 y ACPM $9.232

: gasolina $9.418 y ACPM $9.232 Bucaramanga : gasolina $9.277 y ACPM $9.076

: gasolina $9.277 y ACPM $9.076 Barranquilla : gasolina $9.208 y ACPM $9.014

: y ACPM $9.014 Cartagena : gasolina $9.168 y ACPM $8.982

: gasolina $9.168 y ACPM $8.982 Pasto : gasolina $8.032 y ACPM $8.457

: gasolina $8.032 y ACPM $8.457 Cúcuta: gasolina $7.576 y ACPM $7.024