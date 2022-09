¿Está loco? Supuesto hijo de Santiago Alarcón dijo que se hizo test mental

El actor Santiago Alarcón denunció un caso de extorsión por parte de un joven que afirma ser su “hijo”. El caso se desató desde hace tres años, según contó en una denuncia pública, en donde narró que el joven lo contactó diciéndole que era su hijo y desde allí comenzó el tormento que ha vivido desde entonces. Sin embargo, ahora el joven salió en televisión nacional a aclarar su versión de los hechos.

El actor decidió hacer público lo que le pasó, puesto que el pasado fin de semana, el sábado 3 de septiembre, el joven, de quien no reveló su nombre, habría sobrepasado las barreras de acoso y habría llegado hasta un camerino en un teatro en donde él se estaba presentando. Alarcón contó que durante estos años el joven presentó una tutela en su contra que se declaró improcedente, en la cual afirmaba que él lo había entregado en adopción en el año 1992, es decir, cuando él tenía 12 o 13 años de edad.

Además, el actor señaló en su video que en la demanda le solicitan 835 millones como una indemnización en la tutela que ha interpuesto el joven y el actor no deja de manifestarse atónito por esto, señalando que esto es una extorsión.

Por su parte, el joven habló para ‘Lo Sé Todo’ y explicó que, en primer lugar, el nombre de Shakira se coló en una tutela inicial que hizo, sin ayuda de algún abogado, pero que él sabe que Shakira no es su mamá. “Shakira no es mi mamá. O no que yo sepa, él que sabe es él”, dijo para el programa de televisión.

Además, también explicó que el abandono, el daño moral y los perjuicios que provocó en él tras no responder por él, son el argumento para solicitar la suma de dinero en la tutela. Con el incidente del sábado 3 de septiembre, el joven contó que el acto tergiversó las cosas y que también recibió una amenaza de su parte. “Cuando le dije ‘¿le pegas a tu propio hijo?’ y recuerdo que me dijo ‘te voy a mandar a matar’”, fueron las fuertes acusaciones que lanzó el joven, que fue denominado como ‘Pedro’ por el programa de televisión.

Se hizo test mental y dice que no está loco

“Si yo quiero saber todo es para que él me diga la verdad y yo estoy grave de salud, yo no esto jugando con esto (...) Puse una demanda en la Fiscalía por amenaza de muerte, y el lunes en la mañana por lesiones personales”, también señaló el joven en sus declaraciones.

Pero además de esto y pese a que el mismo actor lo ha tildado de loco, al igual que muchos de sus seguidores, el joven expresó que se hizo un ‘test’ mental en Canadá, país en donde residía. “Tengo psiquiatra, ya me hicieron un test mental, estoy bien, aquí también, no tengo problemas mentales ni nada por el estilo”.

Por último, el joven también comentó que es necesario que el actor acceda a la prueba de ADN y que de una vez se solucione su problema, pues quiere saber la verdad. “Si supuestamente lo que dice él es verdad ¿por qué no se hace la prueba de ADN y terminamos eso ya?”, concluyó.