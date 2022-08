A Santiago Alarcón le da pereza la gente que tarda en responder

Santiago Alarcón no es bueno respondiendo em WhatsApp Foto: Instagram @santialarconu

El “visto” y “no visto” son los grandes detonantes de las discusiones entre amigos y parejas, y en el caso de Santiago Alarcón no es la excepción. Pues durante a través de su red social Instagram publicó un video en el que habla de ello.

Se trata de un remix a Reels de un grupo que simular estar en una especie de excursión y el guía muestra a “una persona que nunca contesta el WhatsApp” o que simplemente ese es de esas que tardan días en responder.

Y mientras eso pasa acepta la culpa en medio de gestos, pero a la vez en el pie de publicación precisó algo particular, y no es otra cosa que la molestia que le genera este tipo de situaciones.

“Bueno a etiquetar a todas esas personas que son como el muchacho del video. ¡Que pereza la gente así!”, escribió de manera sarcástica al pie del post el actor Santiago Alarcón y uno de sus seguidores lo contradijo al asegurar que tarda mucho más.

“¿Uno o dos dias? Nooooo. Nunca los contesta. Toca es braviarlo para que los conteste🤬 🤬 🤬 🤬”, y destaca la respuesta de la también actriz Diana Belmonte quien le escribió “Ja ja ja ja ja ja sí eres”.

La decepción, el enfado y, en ocasiones, la ansiedad son solo algunas de las consecuencias de este tipo de cosas. Y es que los chats que no obtienen respuesta nos generan una serie de emociones negativas que variarán dependiendo del asunto del que se trate, de la persona y del tiempo de demora.

Y en la mayoría de los casos, justificadas o no, estas actitudes no se pueden evitar. Para ello, hay que calmarse y tratar de comprender que todo el mundo está ocupado y que, en este caso, seguramente la otra persona tenga una buena razón para no haber cumplido.

Algunos recomiendan procurar ser amables, aunque cueste. Sobre todo, si se quiere conseguir algo del interlocutor en beneficio propio, no hay más remedio que tirar de inteligencia emocional y tratar de ser lo más cordiales posible.