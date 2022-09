“Caer en la trampa del matoneo fácil resulta sencillo”: joven de la oposición víctima de bullying

En los últimos días se conoció un corto video en las redes sociales en el que aparecen tres jóvenes militantes de Salvación Nacional parados frente al Capitolio en el que expresaron su oposición al Gobierno de Gustavo Petro. “Como ciudadano y como militante, me opongo”, se le escucha decir a uno de ellos. Sin embargo, Óscar Moreno resultó siendo víctima de matoneo por su apariencia física.

Sin embargo, la grabación tomó fuerza en Twitter y se viralizó rápidamente, pero no por el mensaje de los jóvenes sino por el aspecto físico de Óscar, al que incluso lo relacionaron con el columnista Daniel Samper Ospina.

En las últimas horas Óscar publicó un video en sus redes sociales acompañado con el siguiente mensaje: “Caer en la trampa del matoneo fácil resulta sencillo, acabar con el otro por diversión no está bien. Ahí no existe el punto medio. Ofrezco disculpas y enmienda por mi falta de sensatez en el pasado”.

La reflexión del joven de la oposición víctima de matoneo

“Quiero ofrecer disculpas, sé que varios de los trinos que yo he publicado no han sido los apropiados para dar un debate y un diálogo con altura, a lo que todos merecemos. Es por ello que quiero invitar a todos a que hagamos una reflexión sobre lo sucedido en estos últimos días”, dice en la primera parte del video.

Continúa diciendo que “sobre todo yo que he sido parte de este juego sucio que se llama matoneo. Al fin y al cabo, la idea no es caer en el mismo juego y debatir las ideas con argumentos y no con insultos y bajezas. Por eso, de ahora en adelante, quiero ser parte de la solución, enseñarle a todos los colombianos que el bullying y el matoneo están mal, que esas no son las herramientas para poder dar una conversación”.