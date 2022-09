“Tóquese”: duro episodio de cáncer reveló Ana Vargas, periodista de W Radio

A las figuras públicas que han reportado episodios complicados de salud en su vida se sumó Ana Vargas, periodista que hace parte de la mesa de trabajo de W Radio. La mujer explicó que tiene cáncer de seno en etapa tres y que ha atravesado duros momentos desde que fue diagnosticada con esta enfermedad.

“Estoy haciendo este video porque siento que es mi responsabilidad, porque siento que si he compartido las cosas buenas que me pasan en la vida, pues tengo que compartir esta que, de repente, no es tan buena”, comenzó su intervención la periodista. Vargas se mostró en el video con su cambio de look, rapada completamente de la cabeza y explicó que seguramente hubiese podido diagnosticar su enfermedad antes, si hubiera puesto atención a su cuerpo.

“Para mí es especialmente duro porque tengo una hija y obviamente me da miedo que algo me pudiera pasar y que no pudiera estar en la vida de ella”, siguió contando la periodista por medio de un video que publicó el medio de comunicación en el que trabaja, W Radio.

A pesar de que su cáncer está en etapa tres, Vargas reveló que ya tuvo dos sesiones de quimioterapia a las cuales su cuerpo está reaccionando muy bien, con lo que su doctora se ha mostrado muy contenta, al igual que ella.

La invitación que hizo Ana Vargas para prevenir cáncer de seno

Adicionalmente, en el video la periodista aprovechó para concientizar a quienes la escuchan, explicando que su diagnóstico se pudo hacer con anterioridad su hubiese estado pendiente de hacerse el autoexamen. Por tanto, invitó a todas las mujeres a que se practiquen el autoexamen para detectar a tiempo el cáncer de seno.

“Quisiera que con este video, si usted está en su casa, esta noche, usted se toque, se toque bien, monoséese. Porque si yo lo hubiese hecho, si yo le hubiese parado bolas a mi cuerpo hace un año, seguramente el tratamiento no fuera tan dramático y tan duro como lo es hoy en día. Si usted me quiere hacer feliz, por favor esta noche, tóquese”, finalizó su video la periodista.