Ojo con los tatuajes, porque casi el 50% de tintas le podrían dar cáncer, según estudio

Sí, existe la posibilidad de que un tatuaje hecho con algunas tintas le pueda causar cáncer. Así lo demostró un reciente estudio que habría sido revelado en un reunión de la Sociedad Química Estadounidense (American Chemical Society en inglés), que fue presentado por un grupo investigadores de la Universidad de Binghamton, del Estado de Nueva York en Estados Unidos.

El grupo de investigadores, liderado por el profesor de química inorgánica, John Swierk, concluyó que casi el 50% de tintas utilizadas en tatuajes le podrían dar cáncer. La muestra de este estudio contempló análisis a una muestra de 56 tintas, de las cuales 23 presentaron componentes que no estaban en la etiqueta.

Las tintas de tatujaes se podrían volver cancerígenas en condiciones específicas

Para el caso de estas 23 tintas, el profesor expuso que se encontraron restos de compuestos azoicos. Es precisamente este nivel de compuestos los que generaron preocupación en el grupo de investigadores, pues los componentes azoicos se pueden degenerar cuando se exponen a un gran cantidad de bacterias o la luz ultravioleta, que sabemos que llega a través de los rayos solares, lo que finalmente los haría cancerígenos.

“No sabemos necesariamente en qué se descomponen los pigmentos y esa es la verdadera preocupación (...) Es posible que haya pigmentos que por sí mismos son seguros, pero que a través de la foto-descomposición se convierten en algo preocupante”, agregó el profesor Swierk sobre este descubrimiento en una entrevista para The Daily Mail.

No hay tintas exclusivas para hacer tatuajes

Cabe mencionar, también, que los componentes azoicos son utilizados en industrias como la textil y la alimentaria, por lo cual se conoce que no son de uso exclusivo para hacer tatuajes. De hecho, el profesor destacó que no hay ninguna tinta específica que se use exclusivamente para hacer tatuajes, sino que estas provienen de industrias que hacen pigmentos para todo tipo de sectores industriales.

En el estudio, el grupo de investigadores también logró determinar que se encontraron partículas de etanol, una sustancia comúnmente utilizada como anticoagulante. Sin embargo, no hay estudios que permitan determinar si esta sustancia podría poner en riesgo la salud de las personas que se tatúan.

Por último, la reciente investigación también habría determinado que el tamaño de las partículas halladas es lo suficiente como para atravesar la membrana celular y causar daños, como el cáncer. “Cuando llegamos a ese régimen de tamaño, comenzamos a preocuparnos de que las nanopartículas penetren en las células, ingresen al núcleo de las células, y que de esa manera causen daños y problemas como el cáncer”, dijo el profesor en la entrevista para el periódico.