“¿Y si fueran musulmanes?”: protesta en oratorio de Aeropuerto El Dorado abre debate

Una nueva polémica se ha encendido en redes sociales luego de que se conocieran las imágenes que dejó la protesta de feligreses católicos al interior del Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá. Las imágenes abrieron el debate sobre la libertad de religiones en el país y las manifestaciones, pues usuarios en redes sociales han manifestado su inconformidad.

La protesta se dio el pasado sábado 3 de septiembre, en horas de la mañana, cuando decenas de creyentes adeptos a la religión católica se presentaron frente al oratorio del aeropuerto, al interior de las instalaciones, que argumentaba defender su fe. Los manifestantes fueron registrados en un video en el que recitan la oración del Ave María para solicitar que sea restablecido el oratorio, que ha ofrecido múltiples ceremonias para los católicos.

De rodillas y rezando la oración, los religiosos se ubicaron frente al oratorio y gritaron varias arengas. Los videos fueron conocidos por la opinión pública mediante redes sociales, en las cuales usuarios criticaron que les hayan permitido llevar a cabo la manifestación a estas personas.

“Imagínense que no fueran católicos si no un grupo de musulmanes. Les hubieran permitido llegar y hacer eso?”, preguntó un usuario como forma de crítica a que sean católicos quienes protesten y les sea permitido llevar a cabo su manifestación. “Creo que muchas personas no entiende que vivimos en un estado laico no confesional. Colombia dejó de ser catolica de manera oficial en 1991”, también comentó otro usuario.

“Si fueran musulmanes dirían que son fanáticos religiosos, que quizás alguno lleva explosivos para inmolarse o que van a imponer sus creencias”, también comentó otro usuario con respecto a los hechos. “Ser la religión con el mayor número de practicantes no nos da el derecho de imponer nada. Estamos un país laico y cada uno merece un lugar para profesar su Fe. El oratorio debe estar abierto a todos los cultos. Punto…”, también opinó otra usuaria sobre la protesta.

¿Qué dice el Aeropuerto El Dorado sobre el oratorio?

A través de un comunicado, el Concesionario del Aeropuerto Internacional El Dorado, OPAIN S.A, aclaró que el oratorio se está reformando y adecuando “para que sea un espacio de reflexión neutral, como funciona en muchos aeropuertos del mundo”. Indicando que esto pertenece a una decisión de la compañía “para ofrecer un mejor servicio que incluya a todos los viajeros y comunidad aeroportuaria”.

Asimismo, señalaron que este proceso se viene adelantando desde hace meses y contó con el conocimiento de la Arquidiócesis de Bogotá. E igualmente, los seguidores de la fe católica podrán seguir contando con el espacio de la misa a las 11am, todos los días. “Nuevamente será habilitado como un espacio en donde serán bienvenidas todas las religiones”, puntualizó OPAIN S.A

