“Lo conocí en la Torre del Reloj”: el testimonio de la mujer que habría acompañado a Álex Flórez

El senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, protagonizó el pasado viernes un escándalo en el Hotel Caribe de Cartagena, cuando se encontraba en estado de embriaguez e insultó a patrulleros de la Policía, que llegaron hasta el lugar a atender un llamado, pues Flórez estaba intentando ingresar a una acompañante sin registrarla en recepción.

Noticias RCN habló precisamente con esta mujer, que dice haber estado con el funcionario, para saber su versión de los hechos. Narró que es mayor de edad y que trabaja como dama de compañía. Según el medio, ella les mostró su cédula y allí evidenciaron que tiene 20 años recién cumplidos.

Primero contó que se conocieron en La Torre del Reloj de la ciudad amurallada. “Yo estaba caminado por ahí y él se me acercó (...) Yo trabajo de dama de compañía. Me contactó directamente”, dijo. Mientras que en la mañana de este lunes, el congresista en entrevista con Blu Radio, dijo haberla conocido en una rumba.

La joven contó que él le preguntó por su edad. A lo que ella le dijo que tenía 19. “Todavía no había cumplido los 20″. Llegaron a un acuerdo y de ahí se dirigieron al Hotel en Bocagrande. “De ahí entramos al hotel y como no me dejaron entrar se formó la discusión”.

“¿Qué le dijeron en el hotel para no permitirle el acceso? ¿Por qué no la dejaron entrar?”, preguntó la periodista de RCN. “Porque no traía la cédula, no la tenía en mi mano. Muchos me confunden que tengo 17, 16, me ponen menor de edad y yo les digo, no, tengo 19 años, pero ya como cumplí mis 20″, respondió.

El documento de identidad, contó, lo mostró en su celular, pero “dijeron que no que no se podía (...) Él les decía: colabóreme ahí. Y no me dejaron entrar. Yo le dije que yo mejor me iba. Él decía que no, que no me fuera y pues me quedé mirando un buen rato y después me regresé y todavía estaban los policías, pero no volví a verlo. No lo volví a ver”.

Y finalizó: “Le pegó a la mesa, pero a ninguno le alza la mano. Sí alzaba la mano porque les hablaba, decía que sí era así el nombre en su celular, pero pegarles a ellos no. No vi esa reacción. Él les hablaba, como estaba tomado pensaban que los iba a golpear, pero no”.

El congresista Álex Flórez, será investigado internamente por su Partido, el comité de ética del Congreso de la República y por la Procuraduría General de la Nación.