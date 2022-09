No solo Álex Flórez: Armando Benedetti también habría salido borracho en evento público

La nueva polémica que han desatado personajes de la esfera de gobierno no termina, pues tras imágenes que se conocieron en donde el senador del Pacto Histórico, Álex Flórez, se ve borracho, otro video se conoció del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en donde se le vería en las mismas.

Y es que si bien el video difundido del senador ha causado revuelo, la nueva grabación de Benedetti denota, además, que se abría alicorado previo a dar declaraciones públicas. Los hechos se habrían dado en el marco de un evento de presentación del Acuerdo de la Frontera, en donde participan ciertas entidades del país de Venezuela, del cual fue designado embajador el exsenador e impulsor de la campaña del presidente Gustavo Petro.

En el evento público y en el que se dirige a los asistentes, el embajador en Venezuela de Colombia habría pronunciado algunas palabras con la lengua enredada y con una actitud característica de una persona bajo efectos del alcohol, movimientos lentos, pausados y expresiones algo confusas.

“Gracias por dejarme saludar a las personas que están aquí. A las cuales yo quisiera que hacerles unas propuestas, en borrador, para ver si ustedes las van a escribir y construir también. Se puede plantear unos temas de digita... digitalización, para que con la huella sepan quien está pasando y quién no, por temas de seguridad. Lo otro es crear unas exenciones de impuestos y en ciertos territorios y en ciertas actividades y por último buscar una “zona económica”. He hablado con algunas personas del BID, me hace mucha falta mucho más hablar”, fueron algunas de las palabras que pronunció en el evento y con las que se le notó algo confuso, enredado y alicorado.

Fue una intervención en la que se le notó confundido con las palabras que utilizaba, además de cortar otras. Benedetti habló en frente de un gran público en el evento y también hubo un momento en el que incluso le pasaron una botella de agua, lo cual agradeció y procedió a tomarla.

“Uy se da la mano con Alex Florez. Esa gente debe rehabilitarse urgente. Tienen cargos de poder”, “el pacto de alcohólicos va romper récord bueno si el jefe lo hace también de vez en cuando”, y “Quiero pensar que es efecto de la loratadina para la rinitis”, fueron algunos de los comentarios que recibe el video en redes sociales. “Y para rematar, no es solo Alex Florez. También Benedetti BORRACHO en su primera semana como Embajador en Venezuela. #esabsurdo quienes defienden que este es “el cambio”. #ArroganciaEs”, compartió otro usuario que replicó la grabación del evento en el que el embajador participó.

-Y tu embajador en Venezuela ha ido borracho a eventos?



- Pues... pic.twitter.com/05daamHFtV — Petrismo Out of Context (@PetroNoContext) September 2, 2022