“Lameculos”: La despectiva forma con la que respondió Gustavo Bolívar a un opositor

Gustavo Bolívar es uno de los personajes políticos que no se mide ni tampoco le da miedo hablar a la hora de responder sobre algo que no le parezca. Sin embargo, muchos detractores, y los que no son también, han dejado ver el disgusto que sienten cada vez que el senador responde de una forma indebida o grosera.

Ahora mismo, se podría decir que el país sigue acostumbrándose al nuevo Gobierno de Gustavo Petro, por lo tanto, cada palabra, comunicado y respuesta, están puestos en la lupa de los opositores.

Bolívar compartió un comunicado de las conversaciones que tuvieron entre la policía y la primera línea, “Estamos construyendo la “Paz Total” dentro del marco de la “Seguridad Humana” que promueve nuestro Presidente Gustavo Petro” afirmó Bolivar.

Para alguno de los usuarios en internet, dicho comunicado se veía como una “rendición” por parte de la policía, lo que generó molestias e incomodidades.

Fue tanta la conmoción, que un abogado y columnista decidió comentar: “El comunicado que comparte G Bolívar sobre reunión Primera Línea/Policía parece ser una rendición, todas las cargas son para la policía”. Pero este solo fue el inicio de una grane pela que está apareciendo en redes sociales.

Gustavo no se quedó callado y decidió responder:

“Sr. lameculos, aprende a leer. Son las demandas de los jóvenes. El General quedó de socializarlas con el mindefensa y el pte Petro para empezar un diálogo. El general solo hizo un compromiso: no matar más jóvenes ni sacarles los ojos como sí lo hizo el pte que apoyaste con pasión”

Lo comentarios de otros opositores no se hicieron esperar y comentaron lo grosero que fue el senador con quienes lo cuestionaban “Tenaz que un Senador de la República se refiera así de un ciudadano. El cambio contra el Pueblo” “El Senador le dice ‘lameculos’ al opositor con cuyos impuestos le pagan el sueldo y todos los beneficios que, a pesar de haber prometido rebajar, con ardides sigue disfrutando” “¿Lameculos? Increíble la forma en como Gustavo Bolívar trata a quienes lo cuestionan”