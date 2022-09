A plena luz del día, motociclistas robaron a ciudadano en lujoso carro Porsche en Bogotá

Un nuevo caso de hurto genera incertidumbre en la ciudadanía luego de que se hiciera viral un video del momento en el que fue intimidado un ciudadano en un carro de alta gama en el sector del norte de Bogotá.

Los hechos se desarrollaron sobre la Calle 127 de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Usaquén, cuando un vehículo transitaba por la vía y se detuvo en un semáforo en rojo. Mientras esperaba, el ciudadano a bordo del carro es interceptado por un hombre que lo intimidó con arma de fuego y lo obligó a pasarle sus pertenencias. La grabación quedó en redes sociales tras la grabación de un taxista que decidió sacar su celular y comenzar a registrar lo sucedido.

En el video se observa que con el arma de fuego, el hombre que intimida al interior del carro logra sacar algunas pertenencias y también una mochila que tendría dinero en su interior. Finalmente, el criminal se aleja del carro corriendo, se sube a una moto rápidamente y se alejan por la acera peatonal a toda velocidad.

La grabación fue compartida por el medio de comunicación CM&, que reportó que los delincuentes se movilizaban en una motocicleta con placas específicas. “Atraco con arma de fuego en la 127, en Bogotá. Autoridades buscan a los delincuentes que se llevaron un morral con dinero. Los ladrones se movilizan en una moto con placas: YRI63D”, reportó por medio de redes sociales el noticiero.

Sobre los hechos no se conocen mayores detalles, pero el ciudadano habría denunciado y las autoridades se propusieron la búsqueda del vehículo tipo motocicleta, que se fugó tras el millonario robo. La Policía de Bogotá no ha brindado reportes oficiales públicos sobre este hecho, pero la ciudadanía en redes sociales no dudó en manifestar su preocupación. “Claudia Lopez y Petro diciendo que Bogotá está bien”, “Tan raro una pareja en moto que transita por los andenes delinquiendo, muy extraño” y “Pero según Petro dice que nooo que la ciudad está muy segura ! Que es la más segura en los últimos años”, fueron algunos de los comentarios.