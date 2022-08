A través de las redes sociales se conoció un video en el que aparece una mujer discutiendo con el encargado de un super mercado porque empacó los alimentos, pero al final no tenía dinero para pagar y aseguraba que Dios le había dicho que así lo hiciera. Así era como una mujer intentó llevarse un mercado sin pagar porque Dios le dijo que lo hiciera.

“¿No tienes dinero con qué pagar?” y ella responde: “No, yo no tengo con qué pagarte”. “Entonces, yo no puedo darte la compra”, a lo que la mujer le responde que: “Tú me la tienes que dar”.

“Yo estaba orando y Dios me dijo ve al granero y allá coge las cosas que necesitas, porque yo te las voy a dar”, se escucha decir a la mujer.

El encargado le dice: “¿Usted me viene a decir a mí que Dios le dijo que viniera a comprar su comida gratis?”.

En ese momento quita la bolsa en la que están empacados los alimentos y la mujer le pide que la vuelva a poner encima de la mesa.

“Yo en mi casa tengo a mis hijos que no han comido desde ayer. No tengo un solo centavo. Yo estaba orando y Dios me dijo ve allá”, dice la mujer. A eso el encargado le dice: “¿Yo qué tengo que ver con eso?”.

El encargado le insistía en que si le paga le entrega la bolsa con los alimentos que ella había seleccionado.

Las personas que estaba en el lugar le dijeron que debía pagar para que le entregaran la bolsa y el encargado le dijo que fuera a trabajar, pero aseguró que estaba sola y que no tenía con quién dejar a sus hijos.

Al final del video aparece una mujer que le paga 100.000 pesos al encargado del supermercado y la mujer le dice: “El Señor es poderoso”.

Usuarios de internet no se han guardado nada y han expresado sus opiniones, las cuales están encontradas, muchas a favor de la señora y otras en contra.

“¡Ay Dios! Después porqué la gente usa a conveniencia el credo”, “Ella ya quiere vivir sabroso!”, “Siga orando y trabaje” y “Religiones que enloquecen”

“Si es verdad lo de los hijos sin comer es duro, así cualquiera pierde la vergüenza”, “Por esa fe yo sé la pago” y “Una realidad muy triste que pasan muchas familias a diario.. porque si desayunas o almuerzas, no cenas… más allá de la religión es una realidad, el desespero hace que las personas actúen sin pena… él señor de la tienda no puede hacer nada tampoco porque ese es su trabajo… pero se ve la angustia de la Sra por ver a sus hijos sin comer. ¿Qué habrá pasado? Se fue sin nada o los espectadores le ayudaron?”.