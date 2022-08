Tras jugar tabla ‘ouija’ hallan muerto a joven que estaba desaparecido

El cuerpo de Juan David Santana Ospino, de 17 años, fue hallado muerto tras estar desaparecido desde el pasado sábado, a las 6 a.m., tras jugar tabla ouija cuando se hundió en el río Magdalena en momentos en que se bañaba con unos amigos, en la parte de abajo del antiguo puente Pumarejo.

“Él se fue con dos amigos para allá y según me cuentan se pusieron a jugar a la tabla ouija. Uno de los amigos le dijo que no quitará la mano de la tabla y que porque era malo. Estaban preguntando cómo ganarse la lotería, él quitó la mano porque dijo que no creía en eso. Luego se fueron a bañar, se sujetaron de una cuerda amarrada a un árbol, pero esta se soltó y mi hijo se hundió”, contó en su momento su mamá, Adriana Santana.

El cuerpo fue hallado en el río Magdalena, en inmediaciones del barrio Las Flores, por unos pescadores el día anterior.

El caso de joven que desapareció y después fue hallado muerto tras jugar tabla ‘ouija’

Juan David Santana Ospino, de 17 años, se encontraba desaparecido desde el pasado sábado 20 de agosto a las seis de la mañana. La última vez que se le vio con vida fue a orillas del Río Magdalena.

Según familiares, Santana, junto con otros amigos, acudieron al juego denominado ‘güija’ el cual al parecer establece un contacto con espíritus del más allá, por medio de letras o números en una tabla de madera, para saber como ganarse la lotería.

Adriana Santana, madre del desaparecido, le contó a El Heraldo que Juan David se asustó pues “eso comenzó a moverse solo y por el miedo no siguió (...) Él quitó la mano porque dijo que no creía en eso”.

Posteriormente él y sus dos amigos salieron en la madrugada de una casa ubicada en el barrio Costa Hermosa, hacía el Río Magdalena. En el camino, dice Santana, su hijo discutió con uno de ellos pues no quería ir porque no sabía nadar. Pero una vez arribaron “se quitó lo que llevaba puesto y se lanzó al agua desde una rama y no volvieron a verlo”.

Adriana Santana se enteró del caso mientras trabajaba como empleada doméstica de una casa ubicada en el barrio Costa Hermosa en Soledad, Atlántico. “Allá me fueron a buscar. Salí corriendo y cuando llegué donde mi suegra me encontré con la ropa de mi hijo”.

Ahora la mujer le pide a las autoridades que no la dejen sola y continúen con las labores de búsqueda. “Hasta que no vea resultados de mi hijo no me moveré de este río. Le pido a la Armada y a la Defensa Civil que intensifiquen los trabajos de búsqueda, porque lo único que yo quiero es darle cristiana sepultura a mi Juan David”.

Mientras que conocidos le sugirieron que para hallar el cuerpo “los otros dos pelaos deben terminar el juego de la ‘ouija’”.