“Más indignados por los tenis que por los 600 millones de casas en Providencia”: en redes critican polémica con MinMinas

La polémica que han desatado las críticas a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, designada por el presidente Gustavo Petro, por utilizar tenis para recibir una delegación española no paran de ser centro de conversación en las redes sociales. Un gran enfrentamiento se ha desatado entre internautas que opinaron que la ministra debió cumplir con un código de vestimenta y los que opinaron que es irrelevante criticarla y que hay temas de mayor importancia.

Parte de la discusión la han protagonizado figuras públicas como políticos, presentadores, funcionarios públicos e internautas. Dentro de las grandes interacciones que se han provocado en redes sociales resaltó la de un usuario, docente de física, que opinó que le están dando más importancia a la vestimenta de la ministra que a los grandes escándalos de corrupción, como los robos millonarios en MinTIC y los recientes aparentes sobrecostos de las casas de la reconstrucción en Providencia.

Lea también: Nueva MinMinas propone abastecerse del gas de Venezuela y las redes estallan

“Los uribistas están más indignados por los tenis de la Ministra que por los 600 millones de pesos que costó cada casa en providencia, los 70 mil millones que se robó Karen Abudinen o el medio BILLÓN de pesos que se robaron de la paz”, fueron las palabras del usuario en un trino, que ya tiene más de 1.100 retuits.

De hecho, otro usuario opinó que “eso pasa porque como el uribismo no tiene argumentos, le toca meterse con la forma de vestir de las personas”. Muchos han sido críticos de los comentarios que ha recibido la ministra luego de haber quedado en las fotos oficiales con sus tenis, al lado de la ministra de Turismo de España, Reyes Maroto.

La polémica porque Irene Vélez utilizó tenis en visita diplomática

La ministra fue altamente criticada por haber usado tennis en el recibimiento de la delegación de España, pues según argumentan es un acto de protocolo en el que se debe usar ropa elegante. Varias de las críticas han sido ataques por medio de redes sociales, como el del periodista Diego Santos, el cual preguntó irónicamente cómo hubiese sido la reacción de petristas si una funcionaria del gobierno Duque hubiese hecho lo mismo. “Me pregunto qué hubieran dicho los petristas si una funcionaria ministra del Gobierno de Duque hubiera recibido así a una delegación extranjera”, fueron las palabras de Santos en redes sociales.

También le puede interesar: ¿Acceso o sexo?: la equivocación de Petro que se volvió viral en redes sociales

La presentadora Mónica Rodríguez estuvo dentro de los personajes. Compartió por medio de sus redes sociales una foto en la que se le ve en el set de grabación de Noticias Uno y con la que compartió que presentará las noticias de este sábado en tenis. Por otro lado, el excandidato presidencial Camilo Romero también publicó una foto pasada, en la que se le ve con tenis en medio de un debate en la Universidad Sergio Arboleda. Además, Romero dejó un contundente mensaje, aludiendo al valor real de la gente, más allá de la ropa.

“Una vez no me querían dejar entrar a un evento porque no llevaba corbata y estaba en tennis. Siempre estaré orgulloso de ser un ciudadano de a pie. Ojalá en Colombia no sigan primando los estigmas, sobre la capacidad y la esencia de la gente, que es su valor real”, dijo el excandidato.

Además, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, también se sumó a la tendencia, compartiendo múltiples fotos en las que sale incluso junto al presidente Gustavo Petro. “Por un país donde haya más tenis y menos botas de falsos positivos”, dijo por medio de su cuenta de Twitter.