“No me quedo callada”: entre lágrimas denunció acoso sexual Ari Tenorio, novia de Luisito Comunica

Lamentablemente las mujeres viven aún en sociedades en donde no pueden transitar tranquilas por las calles, pues constantemente son víctimas de acoso y abuso sexual. Los casos son constante motivo de noticia y esta vez un nuevo caso se desató en México, denunciado por la modelo y empresaria Arianny Tenorio, quien además es novia del YouTuber viajero Luisito Comunica.

La modelo publicó un video en el que se desahogó por lo que le sucedió en la tarde del pasado jueves 25 de agosto, cuando un motociclista se subió a la acera, se le acercó y contrario a lo que ella pensó (que la iba a robar) lo que hizo fue agarrarle las nalgas y decirle cochinadas. “El hombre me agarró la nalga con aquel deseo, qué asco, qué cochino se sintió. De verdad que me sentí indignada, me habló con esa voz horrible...”, comenzó su denuncia.

Lea también: La FCF se pronunció sobre las denuncias de abuso sexual en equipo de Bogotá

La modelo narró que le trató de mandar un golpe y le preguntó que qué le pasaba. “Se fue manejando de lo más tranquilo, de lo más relajado y allí nadie vio, nadie dijo nada”, contó entristecida y decepcionada la mujer. De igual forma, la modelo contó que no es la primera vez que le pasa, incluso narró un horrible momento de acoso sexual y revictimización por medio de la xenofobia.

“Una vez estaba yo en el Metrobus (...), yo estaba en el vagón de mujeres. El hombre se me acercó y que se me pega, se me pega y me sigue pegando. Una señora se dio cuenta y me dijo ‘hija vente para acá‘ (...) Y que siento que me agarra con aquel gusto la nalga. (...) No dije nada, me volteó y le di un puño con todas mis fuerzas en el pecho”, narró sobre aquel momento de acoso sexual la modelo.

También le piede interesar: “Me decían que parecía una vaca”: Sofía Petro habló del acoso que recibió durante la campaña presidencial

Además, la mujer expresó que cuando ella le reclamó, el hombre se empezó a victimizar y decía que él que no había dicho nada. Y como si no fuera poco, Ari contó que en medio de la discusión quienes estaban allí notaron que ella tenía un acento venezolano. “Las mujeres me dijeron ‘vete a tu país maldita extranjera‘”, contó por medio del video de su denuncia la modelo con lágrimas en los ojos.

“¿De cuándo acá una mujer apoya este tipo de cosas? Tenemos que ponerle un alto a esto”, fueron las palabras de reclamo de Arianny. Para finalizar envió un mensaje a las mujeres que han sufrido acoso y les sugirió que no se queden calladas y que no se culpen por vestir como quieran.