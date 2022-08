“Me decían que parecía una vaca”: Sofía Petro habló del acoso que recibió durante la campaña presidencial

Durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, se empezó a visibilizar el nombre de Sofía Petro, una de las hijas del mandatario que se involucró en la carrera política de su padre.

La mujer comenzó a aparecer en diferentes eventos de campaña y en las celebraciones de Petro por sus diferentes victorias en esta carrera por la Presidencia y su presencia no pasaba desapercibida, debido a su postura feminista.

Sin embargo, por involucrarse mucho, ha sido víctima también de los detractores de la política de su padre que llevan las discusiones a campos personales e íntimos, diferentes a la política.

En una entrevista que le dio a ‘Las Igualadas’ de El Espectador, Sofía Petro habló de la sexualización de la que ha sido víctima desde niña, el incremento del acoso en redes sociales desde que comenzó a figurar en los eventos de su padre y como el feminismo la ha ayudado.

Sofía Petro sufrió mucho acoso durante la campaña presidencial de su padre

En la charla, la mujer señaló que el feminismo le ha dado mucha seguridad , ya que antes de conocer del tema tenía dudas sobre sí misma: “El feminismo me ha ayudado a defender lo que pienso”.

Además, contó que en el colegio sufría de sexualización desde los 13 años: “En el colegio había un problema de este tipo con mi cuerpo. Que no tienes suficientes bubis, que no tienes suficiente cola y no es algo que una niña de 13 años deba pasar”.

Sin embargo, Sofía Petro señaló que no había sufrido de un acoso tan fuerte como el que comenzó en 2018 cuando comenzó a figurar por la campaña que empezó a construir su padre para llegar a la presidencia.

“La sexualización de mi físico fue algo que se incrementó ahora, desde 2018 empezó a pasar, desde la primera vuelta yo llevaba puesta una blusa apretada, el caso es que veía muchos comentarios en redes sociales de cómo se veía mi busto, que estaban muy abajo, que parecía una vaca, unos comentarios muy fuertes que nunca en mi vida había recibido”, afirmó.

“A través de redes sociales me llegaban mucha solicitudes de hombres enviándome videos muy vulgares y eso me empezó a pasar desde el 2018, ahora sigue pasando, pero no las veo tanto para no afectarme”, complementó la hija del actual presidente de Colombia.

Finalmente, la mujer de 20 años apuntó que también sufrió de infantilización por su juventud: “Muchas veces había cierta infatilización en los medios que se referían a mí con nombres o palabras que no son. Durante la campaña utilizaron una entrevista mía en la que se refirieron a mí como una niña. Dijeron que no sabía solo por ser niña”.

Esta es la entrevista que le hicieron a Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro