A Polo Polo le tocó retractarse por tildar de “estafadora y ladrona” a Francia Márquez

Este viernes 26 de agosto el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo, tuvo que pedir finalmente disculpas luego de un proceso conciliatorio con la vicepresidenta de la República, Francia Márquez. Por medio de una carta que publicó en sus redes sociales, el congresista se retractó y provocó miles de comentarios.

Recordemos que el representante, integrante del partido Centro Democrático, ha sido férreo opositor se la propuesta política de Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro, a quienes ha criticado constantemente por medio de sus redes sociales. De hecho, mientras estuvieron en campaña los candidatos a la Presidencia, el representante utilizó sus redes sociales para lanzar serias acusaciones en contra de la entonces candidata a la vicepresidencia y el candidato presidencial.

Sin embargo, luego de un proceso conciliatorio al que entró producto de las denuncias que impusieron en contra de él y de otros personajes, como la cantante Marbelle, se retractó de decir que Márquez fuera una estafadora y dueña de minas de oro en el departamento del Cauca.

“Luego de haber llegado a un acuerdo conciliatorio ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia con la vicepresidenta de la República señora Francia Márquez; manifiesto que no puedo afirmar y en consecuencia me retracto acerca de que la señora Francia Márquez sea estafadora, o ladrona toda vez que no ha sido objeto de reproche judicial alguno, también de que sea propietaria de minas de oro en el Cauca, o que esté explotando dicha región, como tampoco que el grupo delincuencial denominado ELN haya apoyado su candidatura a la vicepresidencia. En consecuencia corrijo los mensajes emitidos en el marco campaña presidencial con los cuales puede haber herido o afectado su honra y buen nombre”, fue el mensaje completo que publicó en una misiva el representante por medio de su cuenta de Twitter, la misma que utilizó para atacar a la vicepresidenta.

La respuesta de Francia Márquez a Polo Polo

La vicepresidenta le respondió al representante y le dijo que es necesario que esta sea una oportunidad para aprender de lo sucedido. “Así termina una gesta jurídica por la reivindicación del derecho a la honra y el buen nombre. Que sea una oportunidad para aprender de lo sucedido y cambiar la forma en que nos tratamos como sociedad. ¡Hasta que la dignidad se haga costumbre! Gracias a mi Abogado @CarlosHernanE”, fueron sus palabras como respuesta a la carta de Polo Polo.

Polo Polo se ganó críticas por sus disculpas

Sus disculpas generaron múltiples razones, el periodista del cucharón, AquinoTicias, por ejemplo, comentó que el representante se disculpó en letra minúscula, cuando hizo daño en letra mayúscula. “Los cobardes hacen el daño en letra mayúscula y se retractan en minúscula y con la fima ahí escondida. Cobardes, que sólo se creen valientes detrás del escritorio de los poderosos”, fueron sus palabras.

Por otro lado, otro usuario comentó que “le gustan los finales felices”. “La rectificación debe tener la misma visibilidad, tratamiento y extensión de la calumnia. Qué falta de todo”, también opinó otro usuario.

Marbelle también tuvo que retractarse

La cantante tuvo que pedirle disculpas públicas como parte de la conciliación con la Fiscalía General de la Nación. “De acuerdo con la conciliación realizada en la Fiscalía con la señora vicepresidenta, presento disculpas públicas a @FranciaMarquezM por haber expresado mi opinión de forma inapropiada, caricaturizándola y ridiculizando su imagen, considerando esto como racismo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, tuvo que rechazar el racismo y pedirle disculpas a la Comunidad Afrocolombiana. “También rechazo el racismo y no lo acepto. Ofrezco disculpas y lamento el impacto colectivo a la Comunidad Afrocolombiana, quienes se pudieron sentir perjudicados. Tampoco puedo afirmar que la vicepresidenta tenga algún tipo de vínculo con las extintas FARC”, escribió la cantante.