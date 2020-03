Mujer denunció abuso sexual de policías que la detuvieron arbitrariamente en un CAI

La mujer salió a pasear a su perro en medio de la cuarentena, pero habría sufrido abuso sexual de policías que la desnudaron y la robaron.

Una grave denuncia de abuso policial se dio este lunes. Una mujer habitante de Bosa habría sufrido el abuso sexual de policías que la detuvieron por circular en cuarentena. Sin importar que la mujer hubiera estado sacando a pasear a su perro, la llevaron a un CAI donde abusaron de ella.

Según la denuncia que hizo la víctima a Caracol Radio, un grupo de agentes la detuvo cuando iba con su perro. Dejaron al animal en casa y se llevaron a la mujer en un bus de la Policía. Los agentes empezaron a pedirle dinero para pedirle libre, y le dijeron que "también podría darles otra cosa". La mujer se rehusó y prefirió que se continuara "legalmente" con el procedimiento, aunque llevaba dinero en su ropa interior.

Al llegar al Centro de Traslado por Protección (CTP), se presentaron problemas para ingresar y la dejaron libre. Pero, según la mujer, al buscar un libre volvió a pasar el bus de la Policía y volvió a llevársela.

“Después de que bajan a todos los muchachos que iban en el bus, uno de los policías se me acerca y me dice que le entregue todo lo que tenga. Luego me hizo quitar la ropa. Yo tenia 100.000 pesos en los senos, me los quitó y me dice que tenía los senos muy lindos. Yo estaba tan asustada que tuve que vomitar", narró la víctima a Caracol Radio.

EL abuso sexual de policías siguió dentro del bus, mientras los agentes decían que entregara un dinero "robado". Fue llevada a la Estación de Policía de la localidad, para que una agente la requise "a fondo".

"Una mujer policía ahora si me quita los panties, me quita el dinero, yo le digo en el oído que me ayude que vienen abusando de mi en ese bus, que yo no me robe ninguna plata pero ella dice ‘lo siento mujer’ y le dice al otro policia ‘sí ahí la tiene’", narró la víctima. Finalmente dejaron en libertad a la mujer y una patrulla la llevó a su casa.

La Policía de Bogotá, luego de diálogos con Caracol Radio, calificó el hecho como "gravísimo". Manifestó que se abrió una investigación por el caso.

