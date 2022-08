SpamDeTenis se vuelve viral tras críticas a MinMinas por vestir informal en reunión de trabajo

En redes sociales se ha armado una batalla de troya por cuenta de una ocurrencia de la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Luego de que la funcionaria recibió a la ministra de Turismo de España, Reyes Maroto, para relacionar ambos sectores, la noticia no fueron los temas que se trataron, sino los tenis que usó la ministra Vélez.

La ministra fue altamente criticada por haber usado tennis en el recibimiento de la delegación de España, pues según argumentan es un acto de protocolo en el que se debe usar ropa elegante. Varias de las críticas han sido ataques por medio de redes sociales, como el del periodista Diego Santos, el cual preguntó irónicamente cómo hubiese sido la reacción de petristas si una funcionaria del gobierno Duque hubiese hecho lo mismo. “Me pregunto qué hubieran dicho los petristas si una funcionaria ministra del Gobierno de Duque hubiera recibido así a una delegación extranjera”, fueron las palabras de Santos en redes sociales.

#SpamDeTenis se hace viral en redes sociales tras críticas a Irene Vélez

Sin embargo, varios comentarios han salido a relucir en contra de estas críticas, pues usuarios afirman que los protocolos están mandados a recoger en la actualidad y que cada quien debe vestirse como quiera. Incluso, producto de esta discusión, en redes sociales ya se ha hecho tendencia el hashtag #SpamDeTennis. Como una especie de apoyo a la ministra y críticas a quienes le dieron ‘palo’ por asistir al evento en tenis, varios personajes públicos han compartido sus fotos en tennis, incluso en medio de actos públicos.

La presentadora Mónica Rodríguez estuvo dentro de los personajes. Compartió por medio de sus redes sociales una foto en la que se le ve en el set de grabación de Noticias Uno y con la que compartió que presentará las noticias de este sábado en tenis. Por otro lado, el excandidato presidencial Camilo Romero también publicó una foto pasada, en la que se le ve con tenis en medio de un debate en la Universidad Sergio Arboleda. Además, Romero dejó un contundente mensaje, aludiendo al valor real de la gente, más allá de la ropa.

“Una vez no me querían dejar entrar a un evento porque no llevaba corbata y estaba en tennis. Siempre estaré orgulloso de ser un ciudadano de a pie. Ojalá en Colombia no sigan primando los estigmas, sobre la capacidad y la esencia de la gente, que es su valor real”, dijo el excandidato.

Además, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, también se sumó a la tendencia, compartiendo múltiples fotos en las que sale incluso junto al presidente Gustavo Petro. “Por un país donde haya más tenis y menos botas de falsos positivos”, dijo por medio de su cuenta de Twitter.

La senadora y firmante de paz, Sandra Ramírez, no se quedó atrás y sobre el hecho sugirió que debemos criticar menos y trabajar más. “Yo también me uno al #SpamDeTenis en el Congreso y donde sea. Critiquemos menos y trabajemos más por el país”, dijo.

