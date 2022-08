¿Petro no lava los platos? Sofía Petro reveló el dilema de labores domésticas con sus papás

Sofía Petro (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images) (Photo Guillermo Legaria/Getty Images/Getty Images)

El presidente Gustavo Petro lleva ya varios días de posesionado en su cargo y las ciudadanía se muestra a la expectativa con respecto a las decisiones que tomará en la nueva era que empieza. Sin duda, parte de la conversación en la opinión pública y las redes sociales tiene que ver con él y su familia, la cual es muy diversa y tiene hijos que se han destacado. Esta vez, una de sus hijas, Sofía Petro, habló sobre el dilema de las labores domésticas en la familia presidencial.

Varias entrevistas fuera de los temas formales ha brindado a los medios de comunicación Sofía Petro, una de las hijas que más se ha robado la atención en redes sociales, por su activismo feminista y el carisma que muchos le atribuyen. Adicionalmente, Sofía ha mostrado ser una persona que no esconde algunos de los detalles que por formalismos se guardaría sobre su padre, quien es ahora el presidente de Colombia.

Esta vez, en medio de una entrevista para Las Igualadas, del periódico El Espectador, la joven reveló cómo funcionan las labores domésticas en casa, junto a su papá y su mamá. En primer lugar, comenzó contando que por la atipicidad de los trabajos de sus papás, efectivamente las labores del hogar son cosas que han pasado a ser delegadas a trabajadoras del hogar que hacen el trabajo.

De igual forma, explicó que cuando se deben distribuir labores domésticas en casa, los fines de semana, cuando las trabajadoras no están, sí ha notado que hay una falta de equidad en la distribución de su papá y la de su mamá.

“Mi familia es un poco especial, pero tiene unos trabajos un poco extraordinarios que hacen que sea difíciles repartirse las tareas del hogar entre mi mamá, mi papá y también tenemos trabajadoras del hogar que nos ayudan... No, nos ayudan no, hacen el trabajo. Pero los fines de semana o los momentos en que realmente mi familia se encarga de las tareas domésticas, a veces no hay una buena repartición, entre mi mamá y mi papá”, contó para el periódico.

De igual forma, explicó que ella ha manifestado que “esto no puede ser así”. “Tú también tienes que levantarte y lavar el plato. Son conversaciones que hemos tenido antes, que ahora ya sabe, ya no hay que volverlo a discutir, ahora ya lo hace, pero bueno, ahora tiene poco tiempo y ya no hace muchas tareas domésticas. El presidente también tiene que lavar los platos”, añadió la joven. La ampliación de la entrevista fue anunciada por el periódico en las próximas horas.