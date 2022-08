“No nos representa”: Amaranta Hank se despacha contra la primera dama Verónica Alcocer

La primera dama Verónica Alcocer lleva poco más de dos semanas como parte de la familia presidencial y sin duda ha llegado a romper estereotipos de esta figura que acompaña al primer mandatario del país. Ha viajado por diferentes partes del país y desde antes de la elección de Gustavo Petro, su esposo, como presidente, se ha visto muy cercana a las comunidades, además de mostrarse como una mujer rumbera y sin protocolos ni formalismos. Ahora, por su presencia en diferentes territorios, la primera dama está siendo criticada por la periodista y creadora de contenido para adultos, Amaranta Hank.

Todo comenzó luego de que Hank compartiera por medio de sus redes sociales un trino en el que comparaba la reducción de presupuesto para beneficios de congresistas con el dinero que gasta la primera dama para viajar y conocer diferentes comunidades del país. Sugirió que era irónico que creyeran como un logro el retiro de presupuesto para congresistas, pero celebraran el dinero que gasta Alcocer en sus viajes.

“Creyeron un logro retirarle 15 millones de pesos semanales de alimentación a los congresistas, pero celebran que Verónica Alcocer se gaste mucho más en viajes a salvar el mundo con su presencia”, trinó la periodista.

Adicionalmente, y tras varias críticas que recibió, Hank se manifestó en un extenso hilo en donde explicó por qué está criticando a la primera dama, además de expresar que no por eso deja de ser petrista, pues ella es “más petrista que Petro”. La creadora de contenido para adulto se refirió a que la primera dama gasta presupuesto del Estado para sus viajes y que siente que sus ideales no representan los de las personas que eligieron a Gustavo Petro y su propuesta de Gobierno.

Asimismo, Hank explicó que las acciones de la primera dama son innecesarias, además de que no le parece feminista que no se quede a la sombra de Petro, sino que solo alimenta su imagen y publicidad personal, como financiándose sus campañas políticas. “Hemos hablado de disminuir salarios y celebrado el no pagarles la alimentación a congresistas, pero normalizamos que ella está viajando con presupuesto del Estado, con nuestros impuestos. Está viajando a decir a los indígenas que dios y la virgen los van a ayudar”, fueron las palabras de la mujer en sus redes sociales.

Pese a su crítica, Hank explicó que rechaza que a Alcocer la ataquen con sobrenombres por su personalidad o idiosincracia. “Las críticas deben ser objetivas. Yo la critico porque sus acciones innecesarias le cuestan dinero al Estado, y yo pago mis impuestos”, agregó. Ademas, sugirió que no por eso deja de ser petrista, sino que cada día está más feliz con el Gobierno del mandatario.

Por último, acotó que le parece mucho más valioso el trabajo de Sofía Petro, la hija del mandatario. “Pese a ser tan joven, tiene un discurso progresista muy acertado. Creo en su criterio y sus acciones. Veronica en cambio es una señora conservadora y religiosa, que no representa los ideales de quienes votamos por Petro”, finalizó.