Petro lo volvió a hacer con Game Of Thrones y las redes estallaron

El presidente Gustavo Petro ya lleva dos semanas en su cargo y en medio de varias de sus declaraciones ha dado de qué hablar. El tema de conversación no solo lo han protagonizado sus ideas y sus iniciativas de reformas, sino también por algunos errores y formas de pronunciar varias cosas en inglés, por lo que los internautas no lo perdonan.

Esta vez, el mandatario lo hizo nuevamente con la famosa y millonariamente vista serie, Game of Thrones, tratando de pronunciar lo mejor que pudo, pero no le perdonaron su pronunciación en redes sociales.

Lea también: ¿Quién era la activista trans de la que Petro lamentó su muerte?

De hecho, varios usuarios en redes sociales produjeron jocosos memes con la pronunciación. “No en producir la tierra, sino en tenerla, así como Game Of Thrones, que muestra ese mundo pero en Europa”, fueron las palabras que pronunció el mandatario en un evento, que provocaron risa porque a pesar de que se esfuerza, no pronuncia completamente bien el nombre de la serie.

“Si vamos a volver a los domingos de Game of Thrones, me parece que todos debemos actualizarnos en su nueva pronunciación”, compartió un usuario de redes sociales acompañando el video fragmento del discurso.

También le puede interesar: Astrólogo que predijo que Petro ganaría, reveló una nueva visión sobre el presidente

Recordemos que el mandatario recibió burlas en medio de una entrevista virtual en la cual también pronunció sin atinar mucho “The Walkind Dead”, otra serie sobre un apocalipsis zombie muy vista a nivel mundial. “Jajaja superó al The Walking didd”, comentó una usuaria, “Gay or trump?”, también dijo en modo de broma otro usuario.

Por esto, al mandatario ya le han hecho varios memes en donde se refieren a la mala pronunciación de Petro de una forma jocosa. “Ya acabé Da workin dit hora de ver Geim of Troms”, también comentó otro usuario como reacción al reciente video del presidente. “Yo nunca me vi GOT ni me interesó, pero lo haré solo por entenderle a mi presi”, también fue otro de los comentarios a la intervención de Petro.