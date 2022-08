Astrólogo que predijo que Petro ganaría, reveló una nueva visión sobre el presidente

Han pasado dos semanas desde que Gustavo Petro se posesionó como el nuevo presidente de Colombia y antes de su llegada al poder un astrólogo predijo que precisamente sería él quién gobernaría nuestro país por los próximos cuatro años. Se llama Daniel Daza y se ha vuelto popular por sus predicciones, con las cuales le ha atinado a varios hechos de importancia nacional.

En una nueva oportunidad, Daza publicó una nueva predicción sobre el mandatario, que tiene que ver específicamente con su situación de salud. Lo que el astrólogo plantea es que que el presidente tendría que hacer público su estado de salud muy pronto.

Adicionalmente, el hombre ha explicado por medio de su cuenta oficial de Instagram que el líder de la Nación últimamente no se ha sentido muy bien y que su estado de salud se relaciona con las recientes ausencias que lo han hecho quedar mal parado ante diferentes gremios.

¿Qué es lo que tiene Petro cuando se habla de salud?

“Teniendo la luna negra, que es la de la salud, ahí es en donde él va a tener muchos más inconvenientes. Los va a tener desde ahora porque es una enfermedad que comienza a revelarse de un momento a otro. Tiene que ver con la parte del estómago”, dijo por medio de sus redes sociales el hombre.

De igual forma, el astrólogo predijo que Petro tendrá que hacer su situación pública y que va a ser complejo recuperarse de esta situación. “Es muy difícil que se recupere, es muy complejo. Tendría que comenzar a tomar acciones para que su salud mejore, tendría que cambiar muchas cosas en su estilo de vida. Tendrán que hacerlo público”, agregó.

Además, Daza prosiguió y explicó que el mandatario podría tener interrupciones en su mando si no toma acciones para cambiar su estilo de vida pronto, situación que lo obligaría a hacer público su estado de salud. “Si él no hace algo ahora, lo va a dejar muy mal. La predicción es que la salud de Petro, por los próximos meses, se va a ver muy deteriorada, a tal punto que tendrán que sacarlo a la luz porque ya no pueden ocultarlo más”, concluyó.