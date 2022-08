Ofrecen recompensa de $10 millones por asesinato de líder social a manos de paramilitares

Este viernes, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-Indepaz, registró el asesinato del líder social, Carlos Alberto Rincón Silva en Puerto Wilches, Santander.

Según la Organización, los hechos transcurrieron más exactamente en el barrio Villa Pinzón. Y su nombre aparecía en un panfleto emitido por el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o también conocidos como ‘Clan del Golfo’, donde estaba amenazado junto con otra persona quien también fue asesinada meses atrás.

Rincón era expresidente de la Asociación Municipal de Juntas del municipio y representante de la bolsa de empleo Afesawil. “El líder contaba con un esquema de seguridad que le fue quitado”, indicó Indepaz.

Cuenta de ello también se refirió su compañero, Ferley a través de su cuenta en Twitter. “Asesinaron a Carlos Rincón (presidente de asojuntas), líder social de Puerto Wilches. Había sido amenazado en uno de los panfletos en los que yo también he aparecido. A él le retiraron el esquema, a mí me tocó autoprotegerme porque nunca me dieron. Así es la UNP”.

Por este crimen, luego de un consejo de seguridad, el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Toquica, informó que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que conduzca a los autores materiales e intelectuales.

La Defensoría del Pueblo, emitió la Alerta Temprana 004/22 de riesgo electoral, en el cual señala que las dinámicas de violencia, aún cuando tienen como motivador fundamental el control de diversas economías ilegales (como la cadena asociada al narcotráfico, tráfico de armas o extorsiones), tienen como correlato la conformación e imposición de diversas formas de regulación e imposición de mecanismos de control social sobre las comunidades.

Según Indepaz, desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, 1.344 liderazgos sociales han sido asesinados. Mientras que en lo corrido de este año, han documentado 117.