Indepaz le responde a consejería presidencial por cuestionamiento de cifras de asesinatos a lideres sociales

Este lunes, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-Indepaz, publicó el balance de cifras de los cuatro años de gestión del gobierno del presidente Iván Duque, respecto a la sistematicidad de asesinatos a lideres y lideresas sociales, firmantes del acuerdo de paz, defensores de DD.HH y masacres registradas.

Según la organización entre el 7 de agosto de 2018 al 4 de junio de 2022, 930 liderazgos sociales fueron asesinados, de los cuales 126 fueron mujeres. Asimismo, 254 excombatientes de las FARC (11 mujeres) fueron asesinados.

Respecto a las masacres, reportaron un total de 261, dejando un saldo de 1.144 víctimas. Los departamentos más afectados por los anteriores hechos mencionados, fueron: Cauca (330 eventos); Antioquia (187); Nariño (142); Valle del Cauca (112); Putumayo (96).

“Las cifras del gobierno de Iván Duque no son las mejores en ninguno de los aspectos. Pero en lo que respecta a la seguridad se acercan a la peor época de la violencia de las últimas décadas, que es la del 2022 al 2006 (presidencia de Álvaro Uribe)”, aseguró Leonardo González, coordinador de Indepaz.

Te puede interesar: Cada tres días un líder social en Bogotá recibe una amenaza

González también mencionó que las causas de este panorama se dan ante “la ausencia de compromiso para implementar el acuerdo de paz, la ineficaz política de seguridad y la falta de presencia integral del estado”.

Y concluyó: “faltan 62 días para que termine este mandato y esperamos que el que viene logre que, como dijo Carlos Castro Saavedra, ‘podamos andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda’.

Consejería presidencial para los DD.HH le respondió a Indepaz

El consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jefferson Mena Sánchez, dijo que con las cifras de homicidios contra líderes/lideresas y defensores de DDHH no se juegan.

“Indepaz no es la organización encargada de emitir las cifras oficiales sobre estos hechos. La fuente oficial es la Defensoría del Pueblo y son bajo estas cifras que se activan toda la capacidad del estado creada en este gobierno que conlleva a la investigación, judicialización y condena de los responsables”.

Luego, Mena le dijo a Indepaz que debería revisar su metodología para registrar estas cifras, pues “ellos mismos mencionan una reducción del 44,8 % en los mismos hechos entre el 2020-2021″.

Sin embargo, en su declaración no entregó cifras sobre número de casos judiciales abiertos por el o los responsables de estos hechos. Y en una entrevista otorgada al medio W Radio, posteriormente dijo que “el Gobierno no pretende decir que Indepaz no pude entregar estos informes, no pretendemos ignorar la autonomía de estas instituciones”.

Te puede gustar: Se registra otra masacre en Cauca: tres hermanos campesinos fueron asesinados

La ONG responde y les recuerda que “lo importante no es acordar en cifras, si no prevenir los asesinatos”

A través de un comunicado publicado en su página web, Indepaz primeramente estuvo de acuerdo con que las cifras de asesinatos de líderes sociales ni se juega ni se puede actuar a la ligera. “por ello es importante retomar el diálogo con la Consejería de modo que la información sobre violación a los DD.HH y a las normas del DIH sirvan para revisar políticas, planes de acción y todas las medidas encaminadas a prevenir la violencia contra líderes y comunidades en Colombia”.

Posteriormente aclaran en ocho puntos, lo dicho por Jefferson Mena Sánchez. En una primera instancia dicen que el consejero, al asegurar que la Defensoría del Pueblo es la fuente oficial, “desconoce directrices del propio gobierno de Iván Duque Márquez y elementales libertades consagradas en la Constitución”.

En concordancia a esto, le recuerdan que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero dijo que “sería un error creer frente a lo que está ocurriendo en el país que el objetivo principal es acordar cifras. Lo importante es prevenir los asesinatos, ataques y amenazas contra defensores y defensoras de DD.HH., líderes y lideresas sociales, se trate de 10, 20 o 100 casos”.

De esta manera, entre otros puntos, mencionaron que su metodología para publicar los informes, se basa “en recopilar información entregada por líderes y personas defensoras de los Derechos Humanos en municipios y veredas de casi todos los departamentos del país y también se tienen en cuenta informes de organizaciones sociales, de fuentes oficiales y de medios de comunicación”.

Finalmente se dirigieron al consejero presidencial Mena, “lo invitamos a conversar sobre las anteriores anotaciones y a revisar con el equipo del Observatorio de Indepaz la totalidad de la base de datos que tiene los registros de asesinatos (...) Puede tener la seguridad de que sus criticas serán bienvenidas y nos permitirán mejorar la información a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional”.