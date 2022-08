“La Policía no está para perseguir jovencitos en los parques”: Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abogó este viernes, durante la ceremonia de reconocimiento del general Herny Armando Sanabria como nuevo director de la Policía, por un cuerpo policial donde haya igualdad entre hombres y mujeres y que garantice la “seguridad humana”.

Igualmente, por segunda vez en la historia de la institución una mujer será subdirectora, en este caso la general Yackeline Navarro Ordoñez, que además representa a las 30.485 colombianas que hacen parte de la Policía.

De ese modo, el nuevo presidente de Colombia pidió al Ministerio de Defensa, de quien depende la Policía en Colombia, emprender unas reformas para que la igualdad entre el hombre y la mujer sea “práctica cotidiana” y subrayó que “el papel de la mujer dentro de la Policía debe ser fortalecido, protegido, cuidado” y del mismo modo se deben “crear mecanismos de denuncia” para “irregularidades”.

La seguridad humana de Petro

En un discurso de más de media hora, el presidente dijo que durante su Gobierno la Policía tendrá un enfoque de “seguridad humana”, pues la visión que tenía antes la institución había llevado a una “quiebra fundamental de la ética y los derechos humanos”.

“Hemos medido la seguridad en bajas (...). Los informes que cada mes se presentan (...) versaban sobre lo mismo y, sin embargo, muertos tras muertos, bajas tras más bajas, neutralizaciones tras neutralizaciones, muchos de los indicadores de la seguridad no han mejorado”, expresó.

En esa línea, afirmó que, por el contrario, “muchas regiones del país hoy están en manos y bajo control de grandes organizaciones multicrimen”, razón por la que considera que “la seguridad humana puede construir instrumentos que puedan ir dando un blindaje a la sociedad colombiana”.

Entre ellos mencionó la disminución de los índices de hambre, aumentar la posibilidad de que los jóvenes estudien o descriminalizar algunos asuntos como la siembra de la coca.

“Estoy convencido que entre más crezca el concepto de dignidad humana dentro de la Policía Nacional, más cuidado tendrá la Policía del concepto y de la realidad de la dignidad humana fuera de la Policía Nacional allá en la vereda, allá en el barrio popular. La Policía no está para perseguir jovencitos en los parques. No está para tumbarle la carreta de alimentos un vendedor ambulante. No está para llegar a la casa de una familia campesina y, porque cultivaron hoja de coca, arrastrarlos hasta las cárceles”, afirmó.

Igualmente, Petro reabrió un debate que surgió el año pasado durante el estallido social y es que la Policía pase del Ministerio de Defensa al del Interior, recordando que este tema “está en discusión pública” y debe ser debatido también dentro de la institución.

“¿Qué significa esa opción que la Policía deje de ser un cuerpo militar en algunos de sus aspectos? Esto porque la organización multicrimen no es una organización militar como sí lo era la guerrilla, la insurgencia”, expresó el presidente.

Una nueva directiva

Durante el acto, que iba a celebrarse en un principio el martes en conjunto con el del Ejército pero que Petro pospuso apenas una hora antes de celebrarse alegando su equipo primero que tenía que atender una reunión importante y luego él mismo asegurando que padecía “un dolor fuerte de estómago”, el general Sanabria tomó el mando de la Policía en reemplazo del general Jorge Luis Vargas.

“Sabemos que el país espera lo mejor del servicio y que somos parte de una transición importante en la cosmovisión de país. Como institución atenderemos y cumpliremos con la seguridad humana y contribuiremos a la protección de las libertades frente al miedo, la miseria y la dignidad”, prometió el nuevo director de la Policía.

En el acto, celebrado en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula de Santander de Bogotá, el oficial afirmó que bajo su liderazgo la institución tendrá una visión multisectorial, integral, contextualizada y de carácter preventivo para conseguir una “paz duradera”.

“Tres líneas enmarcarán este trabajo: la prevención, la disuasión y cuando estas se agoten, la acción contra el delito y el crimen”, expresó el nuevo director de la Policía.

“He tomado el mando de la Policía Nacional de Colombia para mantener las condiciones necesarias en el ejercicio de los derechos y libertades públicas; asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz y asegurar igualmente el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares”, recalcó.

También anunció la creación del Centro Integrado de Información e Inteligencia para la Construcción de la Paz, una instancia de articulación estatal para la prevención de dinámicas que afectan el proceso de paz.

Además de Petro, a la ceremonia asistieron la vicepresidenta, Francia Márquez; el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, así como la cúpula militar.