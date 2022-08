Cambios que propone Petro para la Policía

Varios cambios trascendentales propone Petro para la Policía. Estos fueron expuestos en el acto presidido por el presidente de la República, en la Escuela de Cadetes ‘General Francisco de Paula Santander’, en Bogotá, el mayor general Henry Armando Sanabria Cely asumió el mando de la Policía Nacional y la responsabilidad de liderar la Institución.

El mandatario pidió varias reformas para desmilitarizar la institución:

En resumen Petro pide cuatro reformas para la policía:

1) Igualdad entre el hombre y la mujer en equidad de género. “El papel de la mujer debe ser cuidado y protegido”, señaló Petro.

2) Mayores oportunidades para que un patrullero pueda llegar a ser general

Sobre este aspecto, Petro dijo que “si un comandante come en la misma zona que un patrullero, esto, incluso, pues es mejor mando. Es más respetado, es más querido. Es menos distante que cuando se tiene una estación de Policía de 300 patrulleros y de pronto llega un subintendente que jamás ha sido patrullero y no sabe qué es eso y llega a mandar. Ahí se produce la debilidad del mando”, afirmó Petro.

3) Todos los oficiales deben ser primero patrulleros

4) Todos deben aumentar su escolaridad

“¿Qué pasa con un soldado que sabe manejar un fusil y de pronto sale a la sociedad y ya no es profesional militar y va a pedir un puesto, qué le dicen? Si no es celador de un edificio, no le dan ningún puesto”, reflexionó Petro.

Juan Pablo Pino El presidente Gustavo Petro en ceremonia de entrega de mando a la Policía.

En cuando a seguridad humana Petro aseguró que ahora los indicadores para medir la seguridad “no son los de las bajas, son los de las vidas”.

Ahora las mafias se llamarán “organizaciones multicrimen”, porque estas, explicó Petro, “han cambiado y se han transformado con el paso de los años porque no solo se dedican al narcotráfico, sino que pueden establecer controles que llevan no solo a las drogas, sino también pasa a extorsiones generalizadas de barrios enteros de las grandes ciudades”.

Durante la ceremonia, a la que asistieron la vicepresidenta, Francia Márquez Mina; el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez; la cúpula de las Fuerzas Militares, el Cuerpo de Generales, monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo castrense de Colombia.

“La Policía no está para perseguir jovencitos en los parques. No está para tumbarle la carreta de alimentos un vendedor ambulante. No está para llegar a la casa de una familia campesina y, porque cultivaron hoja de coca, arrastrarlos hasta las cárceles”, afirmó Petro en su intervención.

Juan Pablo Pino El presidente Gustavo Petro en ceremonia de entrega de mando a la Policía.

Tras el minuto de silencio, en memoria de los policías y militares que han ofrendado su vida en cumplimiento del deber, el saliente director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, recibió la condecoración “Gran Líder”, en reconocimiento a su trayectoria institucional y por su servicio a favor a los colombianos. Igualmente, fueron reconocidos unos generales que pasan a disfrutar de su retiro.

Así mismo, se realizó el anuncio de la creación del Centro Integrado de Información e Inteligencia para la Construcción de la Paz, como una instancia de articulación estatal para la prevención de dinámicas de afectación al proceso de paz (homicidios de líderes sociales, desplazamiento forzado, constreñimiento y amenazas a comunidades, etc.).

También puede leer: Las 10 frases más emblemáticas del discurso de posesión de Gustavo Petro

Juan Pablo Pino Ceremonia de entrega de mando del presidente Petro a la Policía.

Lo que dijo la Policía Nacional sobre las reformas que Petro plantea:

La Policía Nacional envió un comunicado las acciones que está haciendo y que hará sobre las disposiciones del nuevo gobierno:

- Por segunda vez, en 130 años de historia, una mujer policía asume la responsabilidad de ser la Subdirectora General de la Policía Nacional.

- La brigadier general Yackeline Navarro Ordoñez, además de enaltecer los valores institucionales, representa a las 30.485 mujeres, de las cuales 1.709 son oficiales y 2.303 mandos del nivel ejecutivo, quienes ocupan cargos directivos en todo del país, desde comandantes de región y departamento, direcciones de escuelas, mandos ejecutivos de dirección y unidades operativas; y que se extiende a más de 13.574 patrulleras y 2.952 no uniformadas.

- Desde 1953 la Policía Nacional abrió las puertas a la mujer, para enriquecer la labor policial con su acierto profesional y dedicación, en todos los campos, administrativos y operativos.

- Crearemos el Centro Integrado de Información e Investigación para la Construcción de la Paz, como una instancia de articulación estatal para la prevención de dinámicas de afectación al proceso de paz.

- Fortaleceremos el Cuerpo Élite establecido en los acuerdos de paz, así como la Unidad Policial para la Edificación de la Paz – UNIPEP-, con el objetivo de avanzar en la investigación de los hechos de violencia en contra de los líderes sociales.

- Fortalecimiento de la formación profesional de los policías de Colombia, desde la generación de convenios con entes educativos, plan de estímulos y asignación de cargos basados en el mérito.

- El enfoque integral basado en capacitación, procedimientos, certificaciones en derechos humanos, entre otros, es el fundamento con el cual crearemos el Grupo Especial de Protección de los Derechos Humanos y la Paz.

- Rediseñaremos operacional y estratégicamente la operación “Artemisa”, la cual se desarrollará a partir de la prevención y seguridad en los territorios que puedan ser afectados por organizaciones criminales de carácter ambiental.

- En el marco de la seguridad humana, impulsaremos el bienestar de los policías y sus familias, con énfasis en el cuidado y la dignidad.

- Esta dirección, no tolerará la corrupción, ni el abuso de la investidura pública, ni al que ejerza cualquier tipo de violencia injustificada, es decir, no cederá ante quien vulnere los derechos y libertades en su núcleo esencial.

- Tampoco dudaremos en respaldar la actuación legítima del policía, la cual se presume, porque estamos para cumplir la constitución política, las leyes de la República y los reglamentos institucionales.