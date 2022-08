Vélez se agarró con Gustavo Bolívar: “Nos clavan a todos con la reforma”

El periodista Luis Carlos Vélez se agarró con el senador Gustavo Bolívar a quien entrevistaba en vivo por la FM este miércoles. El motivo de la discusión fue la cuestionada reforma tributaria y algunos de sus puntos que no convencen a la oposición del país. Fue así como en medio de los cuestionamientos la conversación se subió de tono.

“Nos clavan a todos con la reforma”, afirmó Vélez argumentando que al final que quienes pagarán de más serán los empleados asalariados por los aumentos en productos cómo los embutidos y demás que prevé la reforma.

Sin embargo, Bolívar defendió la reforma asegurando que los que ganan más de 10 millones pesos de pesos de ingresos y las tiene las tres comidas al día aseguradas pueden aportar a quienes no las tienen.

También durante la polémica entrevista se discutió sobre el tema pensional, Vélez afirmó que los pensionados sufrirán los cambios que se avecinan.

Bolívar respondió con una pregunta “¿Por qué no quitarle a los que tienen pensiones altas para los que no tienen?” y añadió que “Hay muchos ancianos dedicados a la informalidad que no tienen”.

Vélez se mantuvo en su opinión y recalcó que “los empleados no tenemos cómo ganar más”.

El periodista además pidió que las iglesias y los San Andresitos entren también a pagar impuestos para ver si las finanzas del país se cuadran.

Bolívar dijo que la Reforma todavía no es un hecho y que por eso será debatida en el Senado donde hay voces a favor y en contra de las propuestas planteadas.

Al fina de la entrevista Vélez tuvo que pedir excusas a los oyentes porque reconoció que se exaltó tras los comentarios del senador del Pacto Histórico sobre la cuestionada reforma.