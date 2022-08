“Ayúdenos, se lo pido de rodillas; nos están matando”: clamor de Luis Carlos Vélez a Bolívar

En la mañana de este miércoles, en entrevista en La FM, Luis Carlos Vélez habló de forma acalorada con el senador del Pacto Histórico, alzando la voz, pidiendo que no pongan más impuestos que perjudiquen a los asalariados como él.

“Ayúdenos, senador, nos están matando (...) Lo que están haciendo es más de lo mismo. Aquí no hay ningún cambio”, aseguró Vélez.

Lea también: Aumentó el salario de los congresistas, Duque dejó firmado el decreto

El punto que más generó ‘ampolla’ en el comunicador fue el hecho que las personas que ganan más de 10 millones de pesos al mes tendrán un incremento del 10% en los impuestos. Es decir, si gana diez, tendrá que pagar uno en impuestos, tal como lo describió Gustavo Bolívar.

Sin embargo, Vélez contrargumentó que hoy en día esas personas pagan cuatro millones en impuestos y se incrementarían a cinco, es decir, el 50%. “Los empleados no tenemos como pagar más impuestos”, aseguró el periodista.

El senador aseguró que el Gobierno es consciente de eso, pero su prioridad es intentar equilibrar la balanza tributaria un poco, ya que, en muchos casos, como dice Bolívar, en realidad de esos cuatro millones que debería pagar alguien que gana diez, pueden estar pagando únicamente dos actualmente por diversos factores.

Le puede interesar: Mafe Carrascal tuvo que retractarse por trino sobre Uribe: ¿qué pasó?

Vélez volvió a la carga y preguntó: ¿por qué no hacen pagar impuestos a las iglesias, a los San Andresito, a las universidades, a todo el comercio informal que no paga impuestos? ¿Será que no tienen forma de pagar?”

Si bien el senador reconoció que este es un punto que se está trabajando, no es algo que se pueda implementar tan rápido y que la prioridad es acabar con el hambre como bastión político de este Gobierno. Sin embargo, advirtió Bolívar, en el Congreso hay varios senadores que comparten la posición y las preocupaciones de Luis Carlos Vélez y que por supuesto intervendrán para proteger los intereses de los colombianos.