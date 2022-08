“¿De dónde sacamos la plata?”: Gustavo Bolívar a los críticos de la reforma tributaria

En las últimas horas el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar y presidente de la Comisión que se encargará de definir la reforma tributaria, cuestionó a los críticos de las propuestas que se radicaron para el recaudo que se propuso obtener el nuevo Gobierno. Bolívar aseguró que a los críticos nada les sirve y por eso les preguntó “¿De dónde sacamos la plata?”.

Puede leer: Aumentó el salario de los congresistas, Duque dejó firmado el decreto

Bolívar aseguró en diálogo con la revista Semana que: “Hoy hay personas que no tienen pensión. Entonces, nosotros estamos diciendo que pobrecitos los que tiene 10 millones de pensión, que se gana 120 millones al año y que una pensión de 11 millones tienen que pagar 8 millones de impuesto directo, entonces le quedan 110″.

Luego dijo que: “¿Qué me dicen de los 3,5 millones de adultos mayores que no tienen pensión?, para ellos ¿Qué hay? si no empezamos a buscar esa manera de quitarle a los que más tienen para darle un poquito a los que no tienen nada, no estamos hablando de un estado social de Derecho”.

El senador aseguró que este es un país en donde se quejan por todo porque “se acostumbró a no pagar impuestos; entonces, cada vez que se le toca el bolsillo a alguien viene el respectivo reclamo”.

Las críticas a la reforma tributaria de Gustavo Petro

El senador aseguró que solamente 2.461.000 con pensión, de esos 15.000 ganan más de 10 millones de pesos y están en Colfondos y menos de 1000 en los fondos privados.

Lea también: Uribe sacará Cartilla Alternativa sobre la verdad del conflicto en Colombia

“Si vamos a grabar a 15.000 tampoco les sirve; entonces, les pregunto a todos los críticos, ¿De dónde sacamos la plata? No les sirve que gravemos las pensiones altas, no les sirve que gravemos los patrimonios altos, no les sirve que gravemos las bebidas o los alimentos que tienen hoy en jaque el sistema de salud. No les sirve nada! Por favor, acérquense al Ministerio de Hacienda y nos dan sus luces y nos dicen de donde sacamos 25 billones de pesos que necesitamos para sacar de la pobreza extrema a 7 millones de colombianos que hoy están muriendo de hambre y engrosando las filas de la delincuencia”, aseguró.