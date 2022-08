Una vez más, senadora Piedad Córdoba fue internada en Hospital de Medellín

La senadora por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba, tuvo que ser ingresada nuevamente este martes en la Clínica del Rosario de Medellín. Según su hija, Natalia María Castro Córdoba, su estado de salud es estable.

“Está indispuesta, tiene una distensión abdominal. Está estable. (Mi mamá) se encuentra bajo observación. No hay detalles, apenas inicia su proceso de atención”, aseguró para la Revista Semana.

Según conoció el medio El Colombiano, la congresista presentaría una afección renal y por ello estaría recibiendo todos los exámenes médicos pertinentes al caso.

Te puede interesar: Petro se arrepiente de incluir a Piedad Córdoba en el Pacto Histórico

Córdoba ya había sido hospitalizada

El pasado 18 de julio, se conoció también sobre el quebranto de su salud, en el que esa vez tuvo que ser ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos, en ese mismo centro médico, por una infección urinaria.

Razón por la que el presidente del Congreso, Roy Barreras, llegó hasta allí para juramentar su curul el 20 de julio. “Cumpliendo con la Constitución y la Ley, y a petición de sus hijos he juramentado a la senadora electa Piedad Córdoba en su lugar de hospitalización. Las diferencias políticas no serán en ningún caso motivo para negar derechos constitucionales y legales . Garantías para todos”, señaló a través de su cuenta en Twitter.

La congresista a través de una carta agradeció la posesión. “Vuelvo al senado ya no a hacer oposición como me tocó durante 20 años, si no a legislar de la mano del Pacto Histórico (...) Radicaré 12 proyectos legislativos para iniciar mi gestión parlamentaria”.