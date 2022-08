¿Qué pasó con el tocayo de Petro? La razón por la que no pudo asistir a posesión

La posesión del presidente Gustavo Petro tuvo miles de invitados el pasado domingo 7 de agosto, pues con invitación abierta al público, las plazas contiguas a la Plaza de Bolívar se llenaron de personas que apoyan al nuevo mandatario. Pero ¿al fin qué pasó con el tocayo del presidente que estaba invitado?

Como parte de los invitados particulares de la ceremonia, estuvo el periodista brasilero, Gustavo Petró, el cual ha sido constantemente objeto de acoso en redes sociales por llamarse igual al ahora presidente del país.

Sin embargo, el periodista se conoció finalmente con el presidente y antes de que fuera elegido, fue invitado por el entonces candidato a su posesión, si ganaba las elecciones presidenciales.

El presidente electo confirmó que invitó al periodista brasileño Gustavo Petró y confirmó que fue invitado a su posesión luego de que se conocieran en medio de una entrevista. El mandatario le ofreció la asistencia a su posesión su ganaba la segunda vuelta de elecciones presidenciales.

Cabe mencionar que el periodista le contó al entonces candidato que sufría mucho los gajes de llamarse igual que él, pues es el dueño del usuario @gustavopetro en Twitter, lo cual le ha costado miles de comentarios y acosos que realmente no se dirigen a él.

“Les informo que @petrogustavo me ha invitado oficialmente a su toma de posesión como presidente de Colombia. No ha asumido y ya está cumpliendo sus promesas”, fueron las palabras de Petró en sus redes sociales cuando le confirmaron la invitación.

Sin embargo, el periodista, un día después de la ceremonia, confirmó que no pudo asistir porque no pudo estar en Colombia para la fecha de la ceremonia. Sin embargo, no se quedó con sus buenos deseos y auguró un futuro de mejoras para la nación, que entró en la era de Gustavo Petro. “No pude estar en Colombia para la toma de posesión de @petrogustavo. Quiero desear un gobierno maravilloso y pacífico, que el pueblo tenga mejoras en su vida y que Petro tenga una excelente presidencia. Te envío mi cariño desde lejos. Abrazos, Colombia!!!!”, fueron sus palabras por medio de su cuenta de Twitter.