Armas y drogas: la puerta que abre Gustavo Petro sobre cambios en el país

El presidente electo Gustavo Petro ha estado encabezando eventos días antes de posesionarse como el próximo presidente de Colombia, el próximo domingo 7 de agosto, cuando el presidente Iván Duque le transmitirá el mando presidencial. Este viernes 5 de agosto el mandatario electo hizo parte de un evento en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, en donde también aprovechó para plantear un debate que debe ser elevado ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

El mandatario electo participó del evento en donde recibió el documento elaborado por plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales, con un plan de choque para la protección de líderes sociales en Colombia, en las instalaciones del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en la ciudad de Bogotá. La entrega de este documento se da como manera de alertar sobre la intensificación en la violencia contra líderes y lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos y firmantes de paz.

Petro asistió al evento y afirmó que recibe las recomendaciones de las organizaciones, además de proponer dos debates cruciales y chocantes, uno de ellos de los cuales plantea llevar ante la ONU, como lo es el tema de las drogas. Planteó que parte de la violencia gestada contra líderes y lideresas sociales radica en las dinámicas del narcotráfico, por lo cual se debe fijar el debate sobre la prohibición de las drogas, pues esta ha provocado violencia descontrolada en el país.

Gustavo Petro propone debate mundial por fracaso de prohibición de drogas

“Los amigos de Naciones Unidas aquí tienen un papel que cumplir. Ustedes ven en la práctica cómo sufre un país, todas estas décadas, simplemente porque hay una prohibición. Naciones Unidas incentiva la prohibición y creo que esto hay que discutirlo”, fueron las palabras al respecto por parte del mandatario entrante.

En este sentido, explicó que en América Latina se podría hablar de un millón de muertos, mal contados, a causa de las dinámicas de la guerra contra las drogas, por lo cual ha comentado que es necesario que se hable sobre el debate de acabar la prohibición a nivel mundial. “No es una tarea de un año, no lo vamos a lograr de un día para el otro, pero este Gobierno debe comenzar esta discusión, primero a escala Latinoamericana que es nuestra casa y es la que está sufriendo las consecuencias, con México, con Brasil, Venezuela, Ecuador y hasta Paraguay”, señaló al respecto.

“La discusión a nivel mundial debe ser planteada por Naciones Unidas, ya sea citando los países precursores en una conferencia especial o hablando de los países productores, o hablando con los países consumidores, pero el mundo necesita discutir el tema de las drogas de manera diferente”, sentenció

“El porte de armas no debe estar en manos de civiles”: Petro

Adicionalmente, Petro explicó en este evento que el debate de las armas debe ponerse sobre la mesa y que es necesario que se eliminen los permisos especiales para que ningún civil en el territorio nacional pueda portar una, pues considera que actualmente no existe una prohibición de porte de armas, pero sí un buen negocio. “Yo creo que deberíamos llegar a un punto en donde realmente las armas no estén en manos de civiles. Lo cual significa que no debe haber permisos especiales y lo cual significa que las armas incautadas deben ser destruidas inmediatamente, no revendidas”, fueron las palabras del mandatario.

Cabe mencionar que el Ministerio de Defensa, quien regula el tema de las armas en el país, es claro en este debate sobre que “el monopolio de las armas es del Estado, por lo que la posesión o porte de las mismas no es un derecho. Es una excepción. Quienes deseen portar un arma deben pasar por un proceso de evaluación y análisis que, eventualmente, les da la posibilidad de tener un permiso de porte”.