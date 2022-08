Duque sorprendió con imitación de Álvaro Uribe y Gustavo Petro ¿Cuál le salió mejor?

Este jueves, 4 de agosto, el presidente saliente Iván Duque, en medio de una entrevista radial mostró su habilidad para imitar a dos de los personajes más representativos de la política colombiana: Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

Durante uno de los segmentos de la entrevista de Tropicana, en la que estaba enlazado todo el país, en la que aparece el personaje de Juandi, imitación de Juan Diego Alvira, periodista de Noticias Caracol; le sacó varias carcajadas al presidente, quien no dudó en alagar al imitador.

“Lo hace igualito”, dijo el mandatario en medio de grandes carcajadas. Luego, el imitador sacó el celular y dice: “tengo en mis manos la ruleta de Juan Diego” y el presidente lo interrumpe para preguntarle: “¿El tablero que lo hizo?”, entonces, el imitador le responde: “el tablero no cupo aquí. Entre nosotros dos nos ocupamos de todo el espacio presidente. En la la ruleta de Juan Diego, usted sabe que yo soy un periodista en Tropicana innovador y usted debe hacer lo que diga la ruleta”.

Ante eso Duque dijo: “wow, siempre existe la objeción de conciencia”. A lo que el imitador dice: “todo en el marco del respeto, guiño, guiño”.

La imitación de Duque a Uribe y Petro

En ese momento, el mandatario giró la ruleta y le salió: “Imitar a Uribe”. De inmediato el mandatario mostró su buena imitación diciendo con el tono y las características del acento paisa de Uribe lo siguiente: “Hombre, hijo querido, no me ponga a hacer esas cosas”.

Todos en la mesa soltaron la carcajada y alagaron la habilidad del presidente y le dijeron que lo hacía “excelente”.

Luego le salió imitar a Rodolfo Hernández, excandidato presidencial, pero el mandatario no lo hizo pero dijo sonriendo: “la imitada de eso es con yate y todo, entonces, no me queda, no me queda”.

Sin embargo, se ofreció para hacer otra imitación y fue cuando sacó sus dotes de imitador con la voz de Gustavo Petro y dijo: “lo que pasa es que no nos corresponde hacer estas cosas el día de hoy”. La reacción de la mesa fue decir: “espectacular”.