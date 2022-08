Duque en Tropicana: “Rabón lo que había en ese yate”, habló sobre fiesta de Rodolfo Hernández

El presidente Iván Duque entrega una de sus últimas entrevistas como jefe de estado a la emisora Tropicana este jueves. Sus irreverentes locutores le han hecho varias preguntas y han compartido lo que dicen los oyentes en lo positivo y lo negativo.

Entre ellos salió a relucir la candidatura presidencial de Rodolfo Hernández y los ataques personales que ha recibido y cómo se regula en sus respuestas. Incluso salieron a relucir algunos políticos en medio de las preguntas cómo Armando Benedetti y si lo han sacado de casillas.

“Yo trato esto con mucha calma y trato de no dejarme llevar de nadie ni dejarme sacar la piedra”.

Incluso se refirió a otros detractores cómo Rodolfo Hernández del que todavía recordó el video de la famosa fiesta de la que dijo que: “Rabón lo que había en ese yate”, expresó, entre risas.

Y agregó que “he hecho política sin ataques personales y si me insulta pues allí se ve la pobreza de que no tenga argumentos. Si a mí me atacan con bajezas yo respondo con argumentos”.

También lamentó el ataque que han sufrido sus hijos menores de edad. “Mis hijos son sagrados”, advirtió.

También le puede interesar: Iván Duque: “América tiene el único título que no tiene Nacional, la B”

Sobre sus mayores logros afirmó que el aumento del salario mínimo, el túnel de la línea, el puente Pumarejo, subsidios sociales, programas de contrato al primer empleo de los jóvenes, programas de vivienda y diez vías de alta generación son algunos de sus legados.