¿A qué se dedicará Iván Duque tras dejar la presidencia?

El presidente Iván Duque entregó una de sus últimas entrevistas como jefe de estado a la emisora Tropicana este jueves. Los irreverentes locutores de Tropicana le hicieron varias preguntas y han compartido lo que dicen los oyentes en lo positivo y lo negativo que dejó su gobierno. De igual forma, se refirió a qué se dedicará tras dejar la presidencia.

Según contó Duque, se ocupará en la fundación un centro de pensamiento y sacará tiempo para escribir.

“Vamos a estar trabajando en la defensa de la democracia, la formación de liderazgo, la defensa del medio ambiente con una fundación que quiero estructurar y un centro de pensamiento para que haga presencia en todo el territorio nacional y que comience en 2023 en adelante. Voy a seguir escribiendo también y a estar en compromisos académicos”.

También detalló que va a estar dedicado a sus hijos, a su esposa, a su familia y hasta a sus mascotas “tenemos a Pila, a Milo y a Bambú y tenemos a un gato”.

¿Qué le dijo a Duque a María Fernanda Cabal en Tropicana?

El locutor le repitió las palabras de Cabal en las que decía que él “era una persona en situación de obesidad no heretosexual”, por las grabaciones filtradas y preguntaron si “¿Ya habló con ella al respecto?”

A lo que Duque respondió “yo no he hablado con ella y de nuevo siempre digo a las bajezas, altura”.

Los errores de su gobierno y lo que se arrepiente Duque en entrevista en Tropicana

Sobre sus mayores logros afirmó que el aumento del salario mínimo, el túnel de la línea, el puente Pumarejo, subsidios sociales, programas de contrato al primer empleo de los jóvenes, programas de vivienda y diez vías de alta generación son algunos de sus legados.

Pero también se refirió a los temas en los que se equivocó, entre ellas las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP “cuando presentamos las objeciones a la ley estatutaria de la JEP eran más de 150 artículos y había seis artículos que a nuestro juicio se debían objetar para ser mejorados en el Congreso ¿De qué me arrepiento? De pronto de no haber agotado una conversación con la oposición. Tratar de exponer los argumentos y ponernos de acuerdo. Así sean 3 o 4 pero lo miro en retrospectiva y me hubiera gustado agotar más”.

Además se refirió a la Reforma Tributaria. “La forma en la que comunicamos la Reforma Fiscal el año pasado y uno va aprendiendo de esto en la época de la postverdad. Los rumores y el daño andan a la velocidad de la luz mientras los hechos y la verdad andan en mula y eso pasa en el mundo porque usted tiene que argumentar, explicar y para ese momento han destruido con falacias muchas de las cosas que se plantearon. Tanto así que ahora que hablan de la nueva reforma hay muchas cosas de las que se plantearon el año pasado que ahora las quieren presentar”.

Y sobre la puesta en marcha de esta Reforma Tributaria se arrepiente porque no buscó “mejores herramientas pedagógicas pero la tuvimos que retirar y la volvimos a presentar y la sacamos adelante y gracias a esa reforma también hemos llevado al crecimiento de la economía al ritmo que está creciendo en estos momentos”.

Otro de los errores que señaló fue sus palabras frente a la dictadura de Nicolás Maduro “cuando dijo que le días y no me arrepiento fueron cosas que me salieron del corazón, pero objetivamente debí ser más preciso en la expectativa y en la realidad”, concluyó.

Otros temas de la entrevista de Duque en Tropicana

También salió a relucir la candidatura presidencial de Rodolfo Hernández y los ataques personales que ha recibido y cómo se regula en sus respuestas. Incluso salieron a relucir algunos políticos en medio de las preguntas cómo Armando Benedetti y si lo han sacado de casillas.

“Yo trato esto con mucha calma y trato de no dejarme llevar de nadie ni dejarme sacar la piedra”.

Incluso se refirió a otros detractores cómo Rodolfo Hernández del que todavía recordó el video de la famosa fiesta de la que dijo que: “Rabón lo que había en ese yate”, expresó, entre risas.

Y agregó que “he hecho política sin ataques personales y si me insulta pues allí se ve la pobreza de que no tenga argumentos. Si a mí me atacan con bajezas yo respondo con argumentos”.

También lamentó el ataque que han sufrido sus hijos menores de edad. “Mis hijos son sagrados”, advirtió.