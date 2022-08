¿Fin del servicio militar obligatorio? Los detalles que dio el nuevo MinDefensa

El servicio militar obligatorio en la Colombia ha sido un tema de discusión que nunca se acaba, pues muchos jóvenes alegan estrategias antiderechos para ser reclutados por las Fuerzas Militares en el país. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha utilizado esta política como una de sus insignias de cara al fortalecimiento de las tropas armadas como respuesta al contexto del conflicto armado que aún vive el país. Pero bien parece que en la era de Gustavo Petro, este servicio obligatorio llegará a su fin.

El ministro de Defensa ya designado por el presidente electo Gustavo Petro, Iván Velasquez Gómez, anunció que el servicio militar obligatorio se acabará con él a la cabeza de esta cartera, pues considera que la entrada a las Fuerzas Militares debe darse de manera voluntaria por parte de los jóvenes. Sus declaraciones fueron dadas en entrevista para la Revista Cambio, en donde también argumentó que la Policía Nacional no debería pertenecer a este ministerio.

Será servicio militar voluntario en la era Petro

“Ojalá fueran todos voluntarios. Yo aspiro a que el servicio militar obligatorio se suprima”, fueron las palabras que pronunció Velásquez sobre el servicio militar. Cabe mencionar que actualmente en el país, todos los jóvenes de 18 a 24 años, con algunas excepciones, deben prestar el servicio militar obligatorio. Además, está la opción de pagar la libreta militar y no tener que presentar este servicio, pero no todos los hombres pueden acceder a este beneficio por falta de recursos.

Cabe mencionar que aún en muchas convocatorias de trabajo a los hombres en el país se les pide tener su situación militar en orden para poder entrar a un trabajo, además de que quienes no tienen su libreta militar pueden son reclutados en cualquier momento, conducta que se supone, no está permitida.

Al respecto, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, celebró la decisión que tomaría el entrante ministro de Defensa, resaltando que no es aceptable que a un hombre le pidan su libreta militar para obtener un empleo. “Anacrónico q a un joven se le pida libreta militar “tener la situación militar definida” para obtener un empleo o para entrar a estudiar. Servicio militar será voluntario!”, sentenció el senador.

La Policía ya no sería parte del Ministerio de Defensa

Otra de las medidas destacables que anunció el nuevo MinDefensa, Velásquez, es la expulsión de la Policía Nacional como institución bajo mando de esta cartera. El funcionario detalló que muy probablemente esta pasaría a ser parte del nuevo Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad. Velásquez detalla que es importante que la Policía se demilitarice y adquiera un corte de garantía de Derechos Humanos, libertades ciudadanas y convivencia.

“No hay que inquietarse por estos cambios, teniendo en cuenta que se va a ganar en civilidad, en el respeto por el Estado de derecho, en construir una Policía como lo dice la Constitución Política, para la convivencia y para la garantía del disfrute de los derechos y garantías fundamentales”, dijo el funcionario entrante, que comenzará a administrar la que hasta ahora ha sido una de las carteras más importantes del Gobierno Nacional.

Por último, el funcionario fue enfático en que su administración en el Gobierno de Petro no tendrá un corte vengativo y que no habrá persecución contra las mismas Fuerzas Militares. “No vamos a ser tampoco un gobierno permisivo, pueden estar tranquilos que no existirá una acción encaminada a desarrollar ‘cacería de brujas’ o actuaciones que pretendan lesionar a las fuerzas militares, ya que no es el propósito de este gobierno”, sentenció.