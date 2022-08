“Que se haga presente o nos retiramos todos”: molestia de alcaldes con Petro por no asistir a un evento

Para este martes estaba acordado un encuentro entre el presidente electo, Gustavo Petro, con los alcaldes colombianos que conforman Fedemunicipios, pero no se pudo llevar a cabo esta cita porque el futuro mandatario no llegó. Al saber que Petro no asistiría, los mandatarios locales expresaron su molestia, ya que es la segunda vez que se les incumple esta reunión.

Desde el sitio de la reunión se escuchan voces que piden la presencia de Petro. “Que se haga presente, de lo contrario, nos retiramos todos”, gritó uno en medio del lugar, exigiendo respeto con los presentes.

Sin embargo, desde el equipo de comunicaciones de Gustavo Petro informaron que el presidente electo no podrá asistir hasta no terminar otra reunión en la que está. Petro “se encuentra en este momento con una comisión conformada por expertos nacionales e internacionales recibiendo el informe completo de empalme sobre seguridad nacional y defensa, reunión que no puede ser interrumpida. Por esa razón, no podrá asistir al encuentro con la Federación Colombina de Municipios”, indicaron.

Y luego se conocieron declaraciones de Alfonso Prada, su asesor. “Una vez el presidente acabe el encuentro en el que está, llegará al Hotel Tequendama. Su asistencia está prevista para las 2:00 p.m.”, señaló.

Esta es la segunda vez que Petro no llega a la cita con los alcaldes de los municipios del país, pues la primera vez manifestó sentirse mal de salud y por recomendación médica canceló su agenda de ese día. En ese momento se pensó que el próximo mandatario tendría covid, pero una prueba que se le practicó descartó esta posibilidad.

